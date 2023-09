Ad ogni segno zodiacale il suo colore porta fortuna: attiriamo a noi soldi e buona sorte   

Ogni segno zodiacale ha un proprio colore porta fortuna. Indossare sempre qualcosa di quel certo colore, attira fortuna e buona sorte. Scopri qual è il tuo colore porta fortuna!

Molti consultano regolarmente l’oroscopo per conoscere il proprio futuro. Ma avete mai pensato di poter condizionare la sorte? Quadrifoglio e peperoncino sono oggetti simbolici bene augurali. Tantissimi sono poi i gesti scaramantici da fare o da evitare. Come ad esempio evitare di passare sotto ad una scala oppure buttarsi dietro le spalle un pugnetto di sale. In tema astrologico, sarà allora utile sapere che ad ogni segno corrisponde un colore porta fortuna. Vediamo insieme le varie tinte che attirano soldi e fortuna in tutti i campi.

Ad ogni segno zodiacale il suo colore porta fortuna

Il colore dell’Ariete è il rosso, una tinta che non fa altro che aumentare la passione e l’energia di questo segno, animato da un forte entusiasmo per la vita. Il colore del Toro, è invece il verde, che rinforza la sua connessione con la natura. La tinta smeraldina è simbolo di crescita e di progresso. I Gemelli sono invece rappresentati dal vivace giallo, un colore stimolante, perfetto per i creativi gemellini. Il giallo, che ricorda il sole e l’estate, è il colore della mente e dell’intelletto.

Cancro, Leone e Vergine

Il segno del Cancro ha ben 2 colori porta fortuna: il bianco e l’argento, simboli rispettivamente dell’acqua e della Luna. Le tinte della purezza, rafforzano la sensibilità tipica dei cancerini. Il Leone, invece, ha come colore guida il brillante oro, che rappresenta potere e prestigio ed esalta la natura generosa ed ottimista di questo segno. Doppio colore porta fortuna anche per la Vergine. Da una parte il marrone, che rappresenta la stabilità e l’approccio metodico di questo segno nell’affrontare la vita; dall’altra parte, il verde, il colore della crescita e dell’auto-miglioramento.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Il rosa e il blu sono invece i colori della Bilancia. Il primo si riferisce all’indole amorevole del segno, mentre il secondo il senso di equilibrio. Il colore dello Scorpione è il nero, che rappresenta le profondità dei nati sotto questo segno, rafforzandone la volontà di andare oltre alle apparenze. Il segno del Sagittario è rappresentato dal viola, il colore della spiritualità e della consapevolezza.

Capricorno, Acquario e Pesci

Ad ogni segno zodiacale il suo colore porta fortuna. Concludiamo con i colori porta fortuna degli ultimi 3 segni dello zodiaco. Grigio e marrone mettono in risalto l’affidabilità e il pragmatismo del Capricorno, che affronta la vita in maniera pratica e razionale senza badare troppo alle frivolezze. Le idee dell’Acquario sono sostenute da un rasserenante blu, che è anche il colore della sperimentazione. Infine, il verde chiaro rappresenta i Pesci.

