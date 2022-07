In cima alla classifica dei nostri desideri su dove trascorrere una vacanza da sogno c’è un’isola. E come potrebbe essere diversamente? Mare all’orizzonte, da qualunque parte si guardi, microclima che mitiga l’afa e rende il caldo sopportabile e la sensazione di trovarsi fuori dal Mondo in un’oasi di pace e tranquillità. Un’isola ci permette davvero di staccare la spina. Ma spesso la escludiamo per i costi che sono spesso proibitivi.

Eppure ci sono le eccezioni. Piccoli gioielli esclusi dai circuiti più noti del turismo internazionale che hanno mantenuta intatta la loro bellezza e bassi i prezzi. Mete ideali per chi ama luoghi incontaminati e più autentici.

Spiagge incantevoli e piccoli villaggi di case bianche

La Grecia, costellata di arcipelaghi, rimane la destinazione più gettonata per chi cerca una destinazione poco costosa. E in effetti, accanto alle mete note al turismo internazionale, è possibile ancora trovare qualcosa di poco conosciuto. Mare blu profondo in questa piccola isola che andremo a conoscere.

Ci troviamo a Citera, o Cerigo, nell’arcipelago delle Isole Ionie, che pochi conoscono e dove pochissimi sono mai andati in vacanza. E proprio questo la rende un posto unico e autentico, con un tratto originale che la contraddistingue da tutte le altre. Conosciamo la modaiola Mykonos o l’affascinante Santorini, con le case bianche abbarbicate sui pendii a picco sul mare, Creta e Zante con la spiaggia del Navaghio a cui Citera non ha niente da invidiare. Bellissime spiagge la circondano, alcune di sabbia finissima altre di ciottoli, e le acque sono trasparenti e pulitissime. Per la mitologia è il luogo dove è nata Venere, dea della bellezza e dell’amore. Ora è un luogo con spiagge incantevoli e piccoli villaggi di case bianche, ove passeggiare tra le viuzze alla ricerca di negozietti tipici.

Mare blu profondo in questa piccola isola poco conosciuta per una vacanza da sogno a prezzi bassi

L’unico difetto di Citera è che è un po’ scomoda da raggiungere. Non esiste infatti un volo diretto, ma la soluzione più pratica è quella di raggiungere Atene con un volo low cost e poi prendere un volo interno per l’isola o un traghetto dal porto del Pireo. L’alternativa meno costosa è quella di raggiungere la Grecia in traghetto fino a Patrasso e da lì arrivare in auto a Neapolis da cui imbarcarsi per Citera. I collegamenti sono frequenti durante la giornata, soprattutto in estate, e la traversata dura circa un’ora.

Uno dei piaceri dell’isola è la gastronomia, da gustare a prezzi contenuti nei ristorantini e nelle taverne poco pretenziose ma in grado di offrire piatti semplici e appetitosi. Accanto al pescato freschissimo, possiamo gustare preparazioni a base di agnello e di verdure condite con olio extravergine di oliva. Oltre al più noto moussakà, vale la pena assaggiare i dolmades, involtini di foglie di vite e i souvlakia, spiedini di carne e verdura.

Lettura consigliata

Borghi di montagna e gioielli dell’archeologia in quest’angolo paradisiaco dove andare in vacanza in Italia per spendere poco