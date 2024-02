Le peggiori azioni dell’ultimo anno potrebbero essere vicine a una svolta rialzista

L’azienda presenta margini elevati e una redditività notevole al netto di vari fattori finanziari.

Tuttavia, le prospettive di crescita del fatturato e degli utili sono considerate basse secondo le previsioni di Standard & Poor’s. La situazione finanziaria mostra un certo livello di indebitamento e manca di margini significativi per gli investimenti.La valutazione dell’azienda in termini di multipli di utili appare relativamente elevata. Al momento l’azienda percepisce, infatti, 31,13 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso. Il valore dell’azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 4,82 volte le vendite societarie, è relativamente elevato.

La mancanza o la bassa distribuzione di dividendi implica un rendimento agli azionisti ridotto o nullo. Le previsioni di fatturato e guadagno sono state riviste al ribasso, mentre gli analisti hanno abbassato i loro prezzi obiettivo e la loro opinione media sulle prospettive dell’azienda nel recente passato, con una tendenza negativa anche nel corso degli ultimi dodici mesi.