Da un anno a questa parte le azioni Leonardo hanno registrato ma migliore performance tra quelle a maggiore capitalizzazione con un rialzo di oltre l’80%. Anche il 2024 sembra essere iniziato nel migliore dei modi. Dove può condurre l’inarrestabile corsa delle azioni Leonardo? Quali sono le cause di questo rialzo senza freni?

Perché le azioni continuano a correre

Il ruolo della Difesa a livello europeo è in costante crescita, con molte aspettative rivolte alla prossima Commissione UE dopo le elezioni previste per la tarda primavera. La persistenza del conflitto in Ucraina, la crisi in Medio Oriente, la sicurezza dello stretto di Suez e le preoccupazioni riguardo a un possibile taglio nel budget degli Stati Uniti stanno spingendo verso un aumento della spesa per la difesa nell’Unione Europea.

C’è stato un rinnovato interesse nel dibattito sulla creazione di una figura di commissario europeo per la Difesa, un’idea sostenuta anche dalle principali industrie del settore, tra cui Leonardo. Secondo il CEO di Leonardo, Roberto Cingolani, questa figura sarebbe di grande importanza per affrontare la frammentazione politica e industriale nel settore della difesa e accelerare il cammino verso una difesa comune.

Secondo il Financial Times, la NATO dovrebbe annunciare che 18 dei 31 Paesi membri spenderanno il 2% del loro PIL per la difesa. La Germania, ad esempio, raggiungerà il suo massimo storico di spesa per la difesa nel 2024, con 73 miliardi di euro.

Secondo l’Istituto Internazionale per gli Studi Strategici, la spesa mondiale per la difesa ha raggiunto un record di 2,2 trilioni di dollari nel 2023, con previsioni di ulteriori aumenti per il 2024. La spesa per la difesa nell’UE è aumentata del 4,5% nel 2023, con una media dell’1,6% del PIL. Le principali nazioni per spesa militare nel 2024 saranno gli Stati Uniti, la Cina, la Russia e l’India.

Dove può condurre l’inarrestabile corsa delle azioni Leonardo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Leonardo (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 20 febbraio in ribasso dello 0,21% rispetto alla seduta precedente a 19,15 €.

Nonostante qualche battuta di arresto, la corsa delle azioni Leonardo sembra inarrestabile alimentata dalle tensioni in molte parti del Mondo. Adesso, però, le quotazioni si trovano al cospetto della forte area di resistenza in area 19,82 €. Il superamento di questo livello potrebbe favorire una continuazione del rialzo secondo lo scenario indicato in figura. In caso contrario, potremmo assistere a una fase di debolezza del titolo.

Lettura consigliata

Le azioni Generali Assicurazioni scendono con volumi in aumento, è stato segnato un massimo?