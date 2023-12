Un anno strardinario quello che stanno per archiviare i mercati azionari internazionali. Il Ftse Mib ha registrato rialzi che non vedeva da molti anni e sono stati ritoccati livelli che da anni non erano stati visti.

Ha trainato il movimento il settore bancario e media, ma molti titoli sono ancora ben lontani dai massimi toccati nell’ultimo ventennio. Ad esempio questo riguarda il settore bancario. Nelle ultime settimane più volte si è vociferato di imminenti fusioni o acquisizioni nel settore ma tutto è rimasto ancora in stallo. Vedremo cosa accadrà nel prossimo anno. Oggi andiamo a leggere attraverso il sito Marketscreeener 3 banche italiane sotto la lente degli analisti. Vedremo brevemente i giudizi e i target espressi.

Ftse Mib: quali target per il 2024?

Durante quest’anno il listino milanese ha sgenato il minimo a 23.862 e il amssimo a 30.455 circa. Sonos tai superati i amssimi dsal 2009.

I nostri algoritmi per il nuovo anno stabiliscono questo percorso campione e probabilità:

10% che si psosa andare sotto i 23.862;

massima estensione prevista al rialzo in area 34.600;

massima estensione prevista al ribasso in area 23.850.

Il minimo annuale dovrebbe essere segnato nel primo trimestre, mentre il massimo nel mese di dicembre.

3 banche italiane sotto la lente degli analisti come riportao da Marketscreener

Esse sono Banco BPM, BPER Banca e Unicredit.

Banco BPM, per il momento ha segnato il minimo annuale a 3,13 e il massimo a 5,444. Il consenso degli analisti è Buy (14 giudizi). Prezzo attuale intorno ai 5 euro per azione e obiettivo medio in area 6,372.

BPER Banca, per il momento ha segnato il minimo annuale a 1,8356 e il massimo a 3,659. Il consenso degli analisti è Accumulate (11 giudizi). Prezzo attuale intorno ai 3,35 euro per azione e obiettivo medio in area 4,671.

Unicredit, per il momento ha segnato il minimo annuale a 12,637 e il massimo a 25,78. Il consenso degli analisti è Buy (21 giudizi). Prezzo attuale intorno ai 25,30 e obiettivo medio in area 33,10.

