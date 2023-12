Le prospettive per le assunzioni in Italia nel 2024, saranno in crescita o in calo? Scopriamolo

Le prospettive per le assunzioni in Italia nel 2024 - Foto da pexels.com

Nel 2024 si verificherà un aumento o una diminuzione delle assunzioni in Italia? Scopriamo cosa dice il MEOS (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) in proposito.

In Italia è difficile trovare lavoro. Sentiamo questa frase molto spesso ed è indubbio che, almeno in parte, rispecchi la verità. Tuttavia, sembra che da un po’ di tempo a questa parte si sia verificato un incremento delle prospettive di assunzione. Almeno, questo è quanto affermano le previsioni degli analisti.

Le prospettive per le assunzioni in Italia nel 2024, saranno in crescita o in calo?

La risposta è che è previsto un incremento delle assunzioni per il primo trimestre del 2024, con una previsione di occupazione (Net Employment Outlook) in salita del 13% al netto degli aggiustamenti stagionali.

Il settore energetico è quello che potrebbe creare la maggiore occupazione (28%), seguito da commercio, IT e trasporti. Insomma, le previsioni sembrano essere particolarmente ottimiste, se si confrontano con quelle del primo trimestre del 2023. Rispetto a quest’ultimo, si è infatti verificata un’incoraggiante crescita del 3%.

Previsioni che fanno ben sperare, c’è però un “ma”

Tuttavia, gli esperti sottolineano anche un dato di fatto che potrebbe smorzare l’entusiasmo e cioè la mancanza di talenti con le competenze ricercate dalle aziende, che è stata segnalata da ben tre imprese su quattro. Per migliorare questa situazione servirà lo sforzo congiunto di enti di formazione, istituzioni e imprese, che dovranno puntare a istruire i lavoratori del futuro, fornendogli conoscenze e competenze di vitale importanza per affrontare le sfide dell’odierno mondo del lavoro.

Inoltre, sull’occupazione potrebbe pesare anche l’Intelligenza Artificiale. Secondo i più recenti sondaggi, a causa del suo avvento circa l’83% delle aziende sta lavorando ad un cambiamento di ruoli e competenze. Siamo quindi di fronte ad uno scenario in continua evoluzione, che potrebbe riservare ulteriori sorprese. Ecco, quindi, le prospettive per le assunzioni in Italia nel 2024.

