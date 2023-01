Orchidea, con un pizzico di questa magica spezia puoi risanarla: il risultato è incredibile!

Ti è mai capitato di dover tagliare le radici di un’orchidea o che il suo peduncolo si spezzasse? In questi casi puoi intervenire usando una prodigiosa spezia.

L’orchidea è una pianta tropicale che trova sempre più spazio nelle nostre case. I suoi fiori belli ed eleganti, dalle colorazioni pastello, hanno conquistato tutti.

Poche persone hanno però abbastanza pazienza da potersi prendere cura di questa pianta. È infatti tanto bella quanto esigente e pertanto adatta solo a chi ha davvero il pollice verde. Un osservatore attento può rendersi facilmente conto dello stato della pianta guardandone i fiori, gli steli e soprattutto le radici.

Se hai un’orchidea potrebbe esserti capitato di dover tagliare quest’ultime quando si erano seccate. Oppure che il peduncolo si sia spezzato. In entrambi i casi puoi usare una prodigiosa e utilissima spezia per risanarla ed evitare che si infetti.

La cannella in polvere e le sue proprietà

Questa spezia di colore marroncino è molto utilizzata in cucina. Spesso ti sarà tornata utile per la preparazione di dolci o di bevande. C’è anche chi ne usa una stecca per profumare la casa per scacciare il cattivo odore dovuto alla preparazione di fritture.

In pochi sanno che la cannella ha anche delle proprietà antifungine e cicatrizzanti per le piante. Può dunque tornare utile per l’orchidea, con un pizzico di questa magica spezia puoi risanarla.

Dovrai però fare attenzione ad usarla correttamente. Infatti, una grande quantità di cannella è fototossica e quindi rischia di seccare il fusto e le radici della tua orchidea. Sicuramente non il risultato che vuoi ottenere, se ci tieni alla sua salute.

Prima di tutto, pulisci bene la parte danneggiata. Rimuovine le impurità immergendola nell’acqua e lasciala in ammollo per qualche minuto.

Fatto ciò, prelevala dall’acqua. Appoggia il polpastrello di un dito sulla cannella in polvere e prelevane una piccola quantità. Quindi, picchietta leggermente il dito sui tagli fatti alle radici o la parte ferita della tua orchidea. In questo modo, non rischierai di usare troppa cannella e quindi di danneggiare la pianta. Se non vuoi usare il tuo dito, puoi ricorrere ad un pennellino ben pulito.

Pericolo scampato!

Seguendo questo procedimento, risanerai l’orchidea ed eviterai la formazione di marciume o infezioni che potrebbero danneggiarla irrimediabilmente. Ti consigliamo pertanto di farlo, siccome si tratta di una pianta molto delicata e facilmente soggetta a questi inconvenienti.