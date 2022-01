Quando si pensa agli ortaggi di gennaio, o in generale dell’inverno, ci vengono in mente sempre quelli più famosi: i broccoli, la zucca o il cavolfiore sono quelli che si ricordano più spesso. Meno ricordano la cicoria, la bietola, il radicchio rosso oppure la verza. Quasi tutti ortaggi con un notevole profilo nutrizionale e che possono essere preparati nei modi più svariati.

A pochissimi viene invece in mente il topinambur, spesso dimenticato. Si tratta della radice dell’Heliansus tuberosus, che ricorda molto una patata e si cucina in modo simile. Dal punto di vista nutrizionale contiene più fibre e meno amidi. Il suo sapore ricorda invece quello del carciofo.

Si usa come ingrediente in diverse ricette, tra cui persino un pane da preparare in casa. Stavolta vedremo invece come cucinare il topinambur trifolati, da servire come contorno accanto ad un piatto di pesce, carne, salumi, formaggi o uova. In pochi lo usano, ma con questo tubero di stagione simile alla patata e dal sapore di carciofo si cucina un contorno semplice e gustoso.

Ingredienti per 4 persone

400 g di topinambur;

3 spicchi di aglio;

q.b. brodo vegetale, sale, olio extravergine di oliva aromatizzato al peperoncino, prezzemolo tritato

Per non far annerire i topinambur

q.b. acqua fredda

succo di 1/2 limone.

Dopo averli lavati sotto acqua fredda corrente, cominciare a sbucciare i topinambur con l’aiuto di un pelapatate. In seguito, tagliarli a rondelle e metterli in una ciotola assieme all’acqua e al succo di limone. Come anticipato, serve a fare in modo che non si anneriscano.

Pelare gli spicchi d’aglio e versarli in una padella antiaderente assieme ad un filo d’olio. Farli dorare e usare questo lasso di tempo per scolare i topinambur, da mettere a loro volta nella padella. Condirli con il sale e il prezzemolo tritato, mescolare e far insaporire per un minuto a fiamma lenta.

Versare nella padella anche un mestolo di brodo vegetale, coprirla e far cuocere per una decina di minuti senza alzare la fiamma. Se necessario, aggiungere di tanto in altro un altro po’ di brodo. L’importante è che il fondo di cottura non risulti mai completamente asciutto.

Al termine della cottura, i topinambur trifolati saranno pronti ad essere serviti.



