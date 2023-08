C’è una categoria di azioni che nei momenti bui del Ftse Mib non fa mai mancare il suo apporto alla causa dei rialzisti o, quanto meno, a quella di chi si oppone al crollo dei mercati azionari. Dopo Recordati e Telecom Italia che hanno guidato i titoli che hanno guadagnato sul Ftse Mib, troviamo tutte le utilities che hanno sostenuto il listino principale. Tra queste si sono distinte HERA e A2A. Quale potrebbe essere il futuro di queste azioni che nei momenti bui del Ftse Mib le utilities non fanno mai mancare il loro apporto ai rialzisti?

Ottimo segnale di HERA che potrebbe presto ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 8 agosto a quota 2,646 €, in rialzo dell’1,93% rispetto alla seduta precedente.

Dopo sette sedute consecutive con chiusura inferiore all’apertura e inferiore alla chiusura dl giorno precedente, una sequenza che non si vedeva sul titolo da fine 2019, le quotazioni di HERA hanno reagito in uno dei giorni peggiori di Piazza Affari.

L’aspetto interessante è stato la tenuta del supporto in area 2,62 € che già in passato aveva frenato la discesa dei prezzi. Potrebbero, quindi, essersi create le condizioni per una ripartenza al rialzo. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 2,793 €.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

Continua il momento positivo per A2A: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo A2A (MIL:A2A) ha chiuso la seduta del 8 agosto a quota 1,6755 €, in rialzo dell’1,82% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Dopo il test del supporto in area 1,6095 € e della sua tenuta, le quotazioni hanno continuato il loro momento positivo guadagnando in una seduta difficile e allontanandosi dal supporto.

Una conferma della ritrovata strada rialzista potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 1,696 €. In caso contrario, il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

Per un approfondimento sui fondamentali del titolo e sulla sua valutazione si rimanda a un recente articolo.