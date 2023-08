Nel giorno nero delle banche ecco le 2 Blue Chip del settore che hanno perso meno del 3%

La tassa proposta dal governo sugli extra profitti delle banche ha messo KO l’intero settore che ha perso, in media, oltre il 3,5%. Per registrare un ribasso così profondo bisogna tornare indietro all’inizio della pandemia da Covid. Tuttavia, nel giorno nero delle banche ci sono stati due titoli che sono riusciti a contenere il ribasso con perdite inferiori al 3%. Mediobanca e Poste, infatti, tra le Blue Chip di Piazza Affari sono state le uniche nel giorno nero delle banche a limitare i danni.

Ancora una volta Mediobanca si conferma una delle migliori azioni del settore bancario: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mediobanca (MIL:MB) ha chiuso la seduta dell’8 agosto a quota 11,59 €, in ribasso del 2,48% rispetto alla seduta precedente.

Come già accaduto in passato, nei momenti di difficoltà del settore bancario il titolo di Piazzetta Cuccia si conferma come uno dei più resistenti agli assalti dei ribassisti. Come si vede dal grafico, il colpo alle speranze rialziste è stato molto duro. Tuttavia, a fine giornata il forte supporto in area 11,47 € ha tenuto lasciando aperta al rialzo. In particolare, il superamento in chiusura di seduta della resistenza in area 11,84 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

Il ribasso, invece, potrebbe continuare, secondo lo scenario mostrato dalla linea tratteggiata, nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 11,47 €.

Ottima performance di Poste Italiane che lascia la porta aperta al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Poste Italiane (MIL:PST) ha chiuso la seduta del 8 agosto a quota 9,934 €, in ribasso dell’1,40% rispetto alla seduta precedente.

Il ribasso di questo titolo azionario non giunge inaspettato. Solo qualche giorno fa, infatti, facevamo notare come le quotazioni avessero raggiunto livelli tali da rendere un ribasso molto probabile. Tuttavia, il supporto in area 9,847 € ha retto alle pressioni ribassiste e potrebbero esserci le condizioni per una ripartenza al rialzo. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 10,563 €. In caso contrario il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato dalla linea continua.