Quando sembrava che si potesse tornare a salire, i listini azionari dopo un forte rimbalzo a ridosso dell’apertura odierna, hanno iniziato una retromarcia. Si torna a scendere da ora in poi sui mercati azionari?

Non è detto, ma come abbiamo analizzato nelle serie storiche ci sono ancora elevate possibilità che il minimo non sia stato ancora toccato, anzi. Rimane comunque, l’attuale fase ribassista, come una eccellente occasione di acquisto in ottica di medio lungo termine.

A tal proposito, continuiamo a seguire la nostra strategia del dollar coast average iniziata a gennaio dello scorso anno.

Procediamo per gradi.

Il 10 febbraio scadrà un setup mensile e in questa data potrebbe formarsi un minimo/massimo assoluto/relativo o far partire una fase direzionale, almeno fino al prossimo setup del 18/21 febbraio.

Alle ore 16:41 della giornata di contrattazione dell’8 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.190

Eurostoxx Future

4.106,5

Ftse Mib Future

26.300

S&P 500 Index

4.479,81.

Ribasso dei listini mondiali fino al mese di giugno e oltre?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 4 febbraio.



Si torna a scendere da ora in poi sui mercati azionari o si rimarrà in laterale ancora per qualche giorno?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 15.496. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.731.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 4.169. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.250.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 27.270. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.530.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 4.540. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.414.

Cosa attendiamo per questa settimana?

Era difficle fare una previsione e continua a rimanere una situazione grafica non molto chiara, anche se sui listini europei gli swing si sono girati al ribasso da qualche giorno.

Alla luce di quanto scritto nei paragrafi precedenti, quale posizione di investimento mantenere in ottica multidays?

Ancora Flat sui mercati americani, Short su Dax, Eurostoxx e Ftse Mib Future dall’apertura di domani.

Cosa attendere per la giornata di mercoledì?

Dovrebbe aprire sui massimi e chiudere sui minimi