Un frutto onnipresente sulle nostre tavole è la mela. Grandi e piccini amano gustarla sia per la facilità con cui si mangia sia per il sapore delicato e fresco. La mela è utilizzata per preparare anche torte e dolci conosciutissimi. Infine, sappiamo che molti conoscono i benefici della mela, che il vecchio detto popolare ha stigmatizzato.

Quando mangiare la mela fa la differenza

La mela infatti è un frutto che si può consumare quando si vuole, almeno secondo la consuetudine popolare. Molti preferiscono mangiarla dopo i pasti per chiudere in bellezza il pranzo o la cena, soprattutto se è un piatto unico a base di un primo caldo e fumante. Per altri invece è diventata un’abitudine consumarla prima dei pasti per chiudere quel senso di fame imminente che a tavola ci farebbe strafare.

In realtà non esiste una regola chiara e precisa sul consumo corretto della mela, così come non abbiamo studi certi che la mela possa avere dei benefici immediati sul nostro regime alimentare. Certamente dovremmo sapere che la mela è ricca di fibre e quindi potrebbe aiutare la peristalsi. Proprio per via delle fibre e della presenza di pectina questo frutto aiuterebbe anche a ridurre il colesterolo e ad abbassare il livello di zuccheri nel sangue.

Né prima né dopo pranzo o cena, ma potremmo mangiare la mela in questo momento della giornata per non ingrassare

Dunque, molti si chiedono quante mele mangiare al giorno per restare in forma, in realtà non è la quantità ma la qualità della mela che conta. E una al giorno è più che sufficiente in assenza di indicazioni mediche più specifiche.

Dovremmo invece imparare ad individuare il momento giusto della giornata per consumare la mela. Essa, infatti, andrebbe consumata a stomaco vuoto. Quindi, è durante la colazione che dovremmo imparare a mangiarla. Al posto di latte, caffè e biscotti insomma. Ne trarremmo subito dei benefici sia in termini di salute che in quelli di sazietà.

Inoltre, è possibile individuare anche un altro opportuno momento della giornata, quello in cui sentiamo un brontolio allo stomaco. Questo si è rivelato essere il momento giusto per mangiare una mela, quindi gustiamola nello spuntino mattutino o pomeridiano. Avremo due benefici effetti. Non solo colmeremo il nostro senso di fame, ma non mangeremo snack o brioche varie che di sano hanno veramente poco. Quindi, né prima né dopo pranzo o cena, ma durante lo spuntino mattutino o pomeridiano sarebbe bene scegliere di mangiare una mela.