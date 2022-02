Basta davvero poco per trasformare un alimento semplicissimo, quasi banale, in un piatto davvero succulento. Prendiamo ad esempio la comunissima pasta, che grazie al giusto condimento può diventare una vera squisitezza di cui non ci si annoia mai.

Anche le uova, che a lungo andare possono risultare ripetitive, si trasformano in un antipasto saporito capace di conquistare grandi e piccini. Diventeranno la nuova attrazione della tavola in una ricetta a prova di palato. Si tratta delle uova ripiene ai funghi porcini, accompagnate da una morbida maionese fatta in casa.

Chi preferisce una ricetta light, può preparare delle semplici uova strapazzate con un trucco ai fornelli che le renderà cremose e leggere. Altrimenti, proviamole in questa ricetta da leccarsi i baffi.

L’antipasto goloso di uova ripiene ai funghi porcini per la gioia e il piacere del nostro palato

Per preparare questo antipasto gustoso a base di uova e funghi dovremo occuparci prima di tutto della maionese, per la quale serviranno:

1 uovo;

100 ml di olio di girasole o di mais;

1 cucchiaio di succo di limone;

1 mazzetto di dragoncello;

sale quanto basta.

In una terrina bisognerà rompere l’uovo e sbatterlo con una frusta, aggiungendo un pizzico di sale e pian piano anche l’olio. Si consiglia di usare quello di girasole oppure quello di mais, che aiuterebbe la salute cardiovascolare. Per questo è considerato un sostituto più sano del burro anche nella preparazione dei dolci.

Quando il composto si sarà gonfiato, è il momento di aggiungere il succo di limone e infine il dragoncello, mescolando con delicatezza. Una volta pronta la maionese, posarla in frigorifero e occuparsi invece della preparazione delle uova.

Ecco ingredienti e procedimento per preparare questa sfiziosissima ricetta

Per preparare l’antipasto goloso di uova ripiene ai funghi porcini per 4 persone bisogna procurarsi:

400 g di funghi porcini;

8 uova;

1 cipolla;

sale, pepe e olio EVO quanto basta.

Per prima cosa, bisogna mettere le uova in una casseruola con acqua fredda da portare a bollore e lasciarle cuocere per circa 7 minuti. A quel punto si dovranno raffreddare sotto l’acqua corrente, sgusciare e tagliare alle estremità da tenere da parte.

Per svuotare le uova mantenendo integro il bianco bisogna togliere delicatamente i tuorli, da conservare e sbriciolare.

A parte, bisognerà tritare la cipolla e i funghi e cuocerli con olio EVO e sale in una padella antiaderente per circa 30 minuti. Dopodiché, saranno da scolare mantenendo il fondo di cottura e infine da unire ai tuorli sbriciolati. Si terminerà la preparazione del ripieno aggiungendo il fondo di cottura, sale e pepe.

Quando il ripieno è ben amalgamato, sarà pronto per riempire le uova. Bisognerà posare sulla cima le estremità tenute precedentemente da parte e servire insieme alla maionese.