Altro che burro e Parmigiano, sono questi i due ingredienti da usare per mantecare alla perfezione il risotto alla milanese come i grandi chef

Cosa c’è di meglio che terminare una giornata fredda e faticosa con un buon piatto caldo? Poche le alternative in verità. Meglio ancora se questo piatto caldo è un risotto della nostra tradizione culinaria, saporito al punto giusto da leccarsi i baffi. Il più tradizionale dei risotti è sicuramente il risotto giallo cosiddetto alla milanese. Prepararlo non richiede molto tempo né una grande tecnica da chef. Sono solo gli ingredienti finali a fare la differenza e a renderlo speciale. Vediamo quali.

Mantecare con gli ingredienti giusti

Il risultato di un buon risotto alla milanese, infatti, consiste nel seguire con scrupolo i passaggi della sua preparazione, ma soprattutto nell’aggiunta degli ingredienti finali. Questi non saranno solo burro e Parmigiano, come da tradizione, ma anche due prodotti che i grandi chef usano per mantecare il risotto. Stiamo parlando dell’ossobuco o della ricotta vaccina.

Con il primo possiamo insaporire il risotto riportandolo al gusto della ricetta originale. Con il secondo invece possiamo rendere più leggero e delicato il suo sapore sostituendo il burro con la ricotta.

Dunque, prepariamo un brodo di carne gustoso e abbondante. In alternativa anche un brodo vegetale va benissimo.

Facciamo soffriggere una cipolla con 40 grammi di burro, appena sarà imbiondita aggiungiamo 400 grammi di riso. Quando saranno ben incorporati sfumiamo con del vino bianco. Versiamo qualche mestolo di brodo e lasciamo cuocere.

A metà cottura aggiungiamo il midollo di un ossobuco e cuociamo insieme. Questo ingrediente renderà più gustoso il risotto e lo riporterà, appunto, al sapore originale.

Verso la fine della cottura versiamo una bustina di zafferano in una ciotola e aggiungiamo un mestolo di brodo. Versiamo il tutto dentro la pentola e mantechiamo con una noce di burro e parmigiano a piacere.

Per rendere il risotto ancora più aderente alla ricetta originale dovremmo soffriggere il midollo insieme alle cipolle e aggiungere il riso successivamente. Questo passaggio farà la differenza.

Vediamo ora come la ricotta ci permetterà di mantecare il risotto alla fine della sua preparazione ottenendo un gusto davvero delicato.

L’uso di questo ingrediente è molto facile. Infatti, invece di mettere una noce di burro versiamo 50 grammi di ricotta in una terrina e aggiungiamo un mestolo di brodo vegetale. Mescoliamo per ammorbidire la ricotta e renderla una pastella, poi aggiungiamola al risotto quando ormai ha terminato la cottura. Lasciamo riposare qualche minuto prima di servire in tavola.

