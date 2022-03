La bella stagione è alle porte, le temperature si stanno alzando in tutta Italia e il sole splende. Anche il nostro umore è migliorato, abbiamo più voglia di fare, ci sentiamo più energici. Proprio per questo è il momento giusto per occuparsi delle fastidiose e lunghe pulizie di casa.

Ora il clima è favorevole per asciugare subito tutto il bucato, possiamo anche mettere fuori il materasso. È proprio tempo di rimboccarsi le maniche e dare una lucidata a tutta la casa.

In genere si comincia dalle tende per poi procedere con i mobili, il divano e il letto. Dopodiché si passa a rinfrescare le pareti, pulire a fondo forno e lavastoviglie e per finire i balconi. Ma durante tutto questo processo un po’ lungo e noioso capita sempre di dimenticare qualcosa. Punti della casa che trascuriamo perché non ci vengono in mente o in genere puliamo regolarmente.

È arrivato il momento delle pulizie di primavera e per una casa splendente non dimentichiamoci di questi posti spesso trascurati

Tra i punti più trascurati della casa troviamo sicuramente i termosifoni. Pensiamo a pulirli prima di accenderli per l’inverno ma difficilmente lo facciamo alla chiusura. In realtà sarebbe bene controllare eventuale polvere o ruggine anche durante i mesi freddi. Approfittiamo di un giorno più caldo per tenerli spenti e pulirli da cima a fondo.

I battiscopa tra i più dimenticati

È inutile dire il contrario, quando passiamo la scopa o l’aspirapolvere difficilmente puliamo il bordo dei battiscopa. Soprattutto se si trovano in un punto della casa più nascosto o non troppo in vista. Eppure anche su quel sottile bordo si accumula polvere che andrà a sollevarsi appena apriamo le finestre.

Usiamo un panno cattura polvere per i battiscopa ma anche sotto i letti contenitore e sui lampadari. Comodi ed efficaci rimuovono più facilmente anche la polvere accumulata. Visto che ci siamo puliamo anche il condizionatore e se serve sostituiamo il filtro. Così ci troveremo avvantaggiati quando servirà.

Per finire forse il punto più fastidioso di tutti

Spesso lo dimentichiamo consapevolmente, parliamo delle persiane. Sia che si tratti di tapparelle che persiane la voglia di pulirle non è mai al massimo. Bisogna prendere la scala, fare attenzione perché la finestra aperta non è sicura. Per non parlare poi della sporcizia e dell’acqua sudicia che ci cade addosso.

È un sacrificio da fare però, almeno una volta l’anno anche perché con la bella stagione le finestre staranno più aperte. Se le tapparelle sono sporche in automatico entrerà più polvere e sporcizia in casa. Per fortuna che in un precedente articolo abbiamo svelato un metodo per pulire le persiane incredibile.

Quindi, è arrivato il momento delle pulizie di primavera così tanto temute ma indispensabili da fare. Oltre a procedere con la pulizia profonda della casa non dimentichiamo di lavare maglioni e piumoni da mettere via. Così l’anno prossimo quando ci serviranno saranno freschi, profumati e pronti da usare.

