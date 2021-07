Durante la giornata, spesso siamo esposti a parecchie tossine e sostanze innaturali che finiamo per ingerire a causa di cibi ricchi di pesticidi e fungicidi.

La miglior difesa è adottare uno stile di vita sano, cercando di migliorare le proprie abitudini e correggere opportunamente quelle errate.

È buona abitudine depurare l’organismo periodicamente, facendo attenzione all’alimentazione e al benessere dell’apparato digerente.

Ne basta solo un cucchiaio per purificare l’organismo e bruciare i grassi addominali

In pochi sanno che alcuni prodotti che abbiamo ci possono davvero essere d’aiuto come, in questo caso, il limone e l’olio, immancabili nella nostra cucina.

Basta assumere al mattino, appena svegli e a stomaco vuoto, un cucchiaio di olio di oliva con circa 3 gocce di limone.

È importante che attendiamo almeno mezz’ora per fare colazione, in modo tale da ricavarne i giusti benefici.

Vedremo in poco tempo i miglioramenti necessari, sentendoci meno pesanti e riuscendo a riposare meglio durante la notte.

Con questo metodo otterremo incredibili benefici depurativi, eliminando sensazioni fastidiose come i problemi gastro intestinali o il sovraccarico di fegato e cistifellea.

Inoltre, favorisce la regolarità intestinale perché ne lubrifica le relative pareti, favorendo la peristalsi.

Esso favorisce inoltre l’attivazione della digestione, eliminando velocemente le sostanze nocive per l’organismo.

Ci può essere d’aiuto anche per darci forza e ritrovare le energie mancanti, che sono spesso sintomo di un’intossicazione dell’organismo che fatica a depurarsi.

Questo rimedio naturale, depurando il corpo, facilita anche la perdita dei chili di troppo e favorisce la metabolizzazione dei grassi

Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di far riferimento ai propri medici di fiducia, per avere un quadro specifico sulla propria condizione di salute.

Proprietà

L’olio extravergine di oliva è il prodotto finito derivante dalla spremitura delle olive e ne mantiene tutti gli elementi nutritivi.

Il limone è fonte di vitamine e contiene flavonoidi, degli antiossidanti naturali: utilizzando questi due prodotti assieme creeremo un elisir dagli incredibili effetti benefici sull’organismo.