Moltissime persone si ritrovano a dover assumere farmaci o vitamine. C’è chi le assume ogni giorno e chi solo occasionalmente. È un appuntamento scomodo per chi non riesce ad inghiottire subito con il classico metodo del “lancio” in bocca accompagnato da acqua.

I problemi crescono quando il medicinale rimane troppo tempo in bocca e comincia a sciogliersi, rivelando spesso un sapore estremamente spiacevole o amaro. Può capitare, per esempio, con il comunissimo paracetamolo, notoriamente conosciuto per avere un sapore insostenibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se masticare sembra l’ultima opzione disponibile, non disperiamo. C’è infatti il metodo infallibile per inghiottire pillole e vitamine in modo veloce e insapore. È così semplice ed efficace che comincerà a far parte della nostra vita automaticamente. Per scoprirlo, andiamo a leggere attentamente questo articolo. Ne varrà la pena.

Il metodo infallibile per inghiottire pillole e vitamine in modo veloce e insapore

Chiunque consiglierà di seguire il metodo tradizionale. Inumidiamo la bocca bevendo qualche sorso di acqua, poggiamo la pillola sulla lingua e inghiottiamola con un altro sorso di acqua, stavolta abbondante. Ricordiamo che alcune medicine non si possono assumere con tutte le bevande, in quanto potrebbero annullarne l’effetto. Stiamo quindi attenti a leggere il foglietto illustrativo prima di assumere una pillola. Questo però non è il metodo migliore. Può infatti creare problemi se la bevanda ingerita viene assunta troppo velocemente. Inoltre, non è detto che la pillola vada sempre giù.

Come propone il Massachussetts General Hospital, potrebbe essere una buona idea usare una cannuccia. In questo modo ci si può concentrare di più sulla suzione della cannuccia che sull’inghiottimento della pillola. Se non abbiamo una cannuccia a disposizione, adottiamo il metodo che abbiamo promesso essere più efficace in assoluto.

Molto semplicemente, basta posizionare la pillola in mezzo ai denti. Non deve toccare l’interno della bocca, ma essere incastrata tra gli incisivi superiori e inferiori. A quel punto, beviamo normalmente, lasciando che la pillola venga trasportata dall’acqua. Non importa la grandezza della pillola, a mala pena ci accorgeremo di averla presa.

Approfondimento

Il cibo numero uno che migliora la salute cardiovascolare è il preferito degli italiani