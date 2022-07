Il caldo in questi giorni potrebbe essere davvero debilitante. Tanto che, a causa, sua, potremmo manifestare alcuni precisi disturbi. Come una fastidiosa sensazione di nausea, in alcuni casi accompagnata al vomito. E un forte mal di testa. Questi sintomi potrebbero essere riconducibili, come detto, alla sofferenza per il troppo caldo. Tanto che ci potrebbe sembrare di essere colpiti da un tipico colpo di calore. In realtà, potrebbe trattarsi di una condizione differente.

Lo stress da calore

Sviluppare una sintomatologia tra cui potrebbero comparire nausea con vomito e cefalea potrebbe essere riconducibile allo stress da calore. Questo sarebbe infatti uno dei disturbi associabile alle ondate di calore estive citato dal Ministero della Salute. La causa dell’insorgenza dello stress da calore potrebbe risiedere in un collasso dei vasi periferici. Ciò comporterebbe un apporto di sangue al cervello del tutto insufficiente.

Potrebbero soffrire di stress da calore persone non acclimatate, che compiono dell’esercizio fisico in un ambiente troppo caldo. E che potrebbero manifestare disidratazione e una ridotta efficienza cardiaca per la diminuzione del volume sanguigno. Lo stress da calore potrebbe essere confuso con il colpo di calore. In realtà, potrebbe essere una sorta di fase iniziale che, se non riconosciuta, potrebbe condurre al colpo di calore.

Nausea, vomito e cefalea col caldo potrebbero essere sintomi di questa condizione

Essere colpiti da stress da colore potrebbe significare percepire sintomi come una forte nausea con vomito. E una persistente cefalea. Ma non solo. Esisterebbero, infatti, altri sintomi che potrebbero accompagnare quelli citati. E sarebbero una forte sudorazione, un senso di malessere generale e debolezza e il provare disorientamento e confusione. Potrebbero anche essere possibili tachicardia, ipotensione e irritabilità. Dunque nausea, vomito e cefalea con il caldo, insieme ad altri sintomi, potrebbero ricondursi allo stress da calore. Che, come abbiamo detto, potrebbe essere confuso con il colpo di calore ma, in realtà, potrebbe invece essere il preludio a questo.

La sua progressione potrebbe manifestarsi con febbre, blocco della sudorazione e della respirazione, fino alla perdita di conoscenza. A causa del forte caldo e delle temperature soffocanti per il livello di umidità, dunque, potremmo manifestare sintomi precisi. Che potrebbero condurci al sospetto di essere colpiti da stress o da colpo di calore. Ma cosa fare se ci capitasse o se fossimo al fianco di una persona con sintomi riconducibili a una delle due condizioni? Senza alcun dubbio, sarebbe necessario reagire in modo tempestivo. E chiamare subito un soccorso medico.

