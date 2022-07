Sudare tanto non è un sintomo da sottovalutare, potrebbe segnalare questa patologia fastidiosa e molto comune

Quando le giornate diventano calde e afose, la prima reazione del nostro corpo è quella di sudare. C’è chi suda sulle mani, chi sul viso, sotto al naso o, addirittura sulle guance.

C’è, poi, chi suda solo nelle zone più comuni, come, ad esempio, le ascelle.

Questa reazione fisica ai cambiamenti di temperatura può essere imbarazzante da sopportare. Nei casi peggiori, infatti, anche una stretta di mano o un bacio sulla guancia può trasformarsi in un momento di grande disagio.

Per questo motivo sarebbe meglio approfondire le cause che stanno alla base di quello che potrebbe essere un problema. Un consulto medico, infatti, potrebbe diagnosticarci una malattia molto più diffusa di quel che pensiamo.

In 3 casi su 10 sarebbe una patologia ereditata

L’iperidrosi è un disturbo di cui, secondo Humanitas, soffrirebbero il 2-3% della popolazione italiana. Si verifica quando un individuo presenta una sudorazione eccessiva.

All’origine di questo problema potrebbero esserci diverse cause. In alcuni casi, infatti, si tratterebbe di una patologia ereditaria, in altre situazioni, invece, potrebbe derivare dall’assunzione di farmaci. Esistono, poi, situazioni in cui l’iperidrosi sarebbe legata a malattie croniche, di tipo respiratorio, cardiaco, diabetico o di altro genere.

Infatti, sudare tanto non è un sintomo da sottovalutare, perché potrebbe segnalare questa patologia fastidiosa e molto comune

Quando sudare tanto indica l’iperidrosi, oltre alle malattie sopra elencate, le cause potrebbero essere diverse.

Potrebbe incidere anche lo stress, ad esempio, generando un’emozione maggiore, esternata proprio con una grande sudorazione.

In gran parte dei casi, però, l’iperidrosi avrebbe cause di tipo ereditario e genetico. Per questo sudare tanto non è un sintomo da sottovalutare.

Ecco come risolvere il problema

Una volta diagnosticato il problema da parte di uno specialista, si arriva alla definizione di un trattamento specifico. Questo deve essere personalizzato, ed ecco perché bisognerebbe rivolgersi a uno specialista.

Il professionista potrebbe consigliare deodoranti antitraspiranti o astringenti. Questi aiuterebbero a bloccare temporaneamente le ghiandole che producono il sudore, così da ritardare la comparsa dei cattivi odori. Generalmente, sono a base di sali d’alluminio. Oltre a questi prodotti artificiali, esistono, però, anche estratti naturali che potrebbero aiutarci a risolvere il problema.

L’estratto di eucalipto o di lavanda, ad esempio, sarebbe adatto per la pelle. Per questo motivo possiamo preparare anche a casa un deodorante super naturale e fai da te, utile per dire addio alla puzza di ascelle.

Inoltre, a chi soffre di sudorazione eccessiva, gli esperti sconsiglierebbero i deodoranti roll on. Questi, infatti, sarebbero poco adatti soprattutto alle ascelle, perché potrebbero ungere la zona. Per questo, sarebbe meglio optare per dei deodoranti spray e stick.

