Con l’arrivo della primavera arriva anche la bella stagione. I primi tepori primaverili portano anche quei disagi tipici di questo periodo dell’anno che colpiscono migliaia di persone. Stiamo parlando delle allergie. Con il risveglio della natura, i pollini entrano in circolazione e questo può creare a molti forti disturbi all’organismo.

La medicina ha messo a disposizione dell’uomo un rimedio potente contro le allergie, gli antistaminici. Questi sono farmaci che contrastano le reazioni allergiche quando si manifestano. Fu il chimico Daniel Bovet a sintetizzare per la prima volta un antistaminico. Questa grandissima scoperta gli valse il premio Nobel nel 1957.

Non sono solo i pollini a creare le allergie per l’uomo. Molti altri fattori possono indurre le crisi allergiche. Per esempio c’è chi può essere sensibile agli acari della polvere. Molti sono soggetti alle allergie di origine alimentare. Più raramente qualcuno può patire l’allergia da nickel. Poi c’è chi soffre ogni anno dell’allergia stagionale, la cosiddetta febbre da fieno ed è sensibile magari alle graminacee o al polline.

Nausea e vomito oltre che senso di confusione e vista annebbiata potrebbero arrivare a chi assume questi farmaci

Chi vuole tenere le allergie lontane può tentare molte soluzioni a seconda del tipo di disturbo. Ma se le soluzioni preventive non sono sufficienti, non resta che rivolgersi ai farmaci. Come tutti i medicinali anche gli antistaminici oltre ad avere degli effetti positivi sull’organismo, possono avere anche effetti collaterali e delle controindicazioni. Un antistaminico si assume in molti modi, sotto forma di compresse, con lo spray in caso di congestione nasale. Questi farmaci possono anche essere in gocce (il collirio) in caso di lacrimazione abbondante degli occhi e sotto forma di crema.

Chi vuole acquistare uno antistaminico ha bisogno di una ricetta medica per la maggior parte di essi. Tuttavia alcuni possono essere acquistati liberamente in farmacia o presso parafarmacie. Anche in caso di acquisto senza ricetta, conviene sempre chiedere consiglio al proprio medico o al farmacista, per assumere il farmaco più adatto. Anche perché alcuni di questi hanno delle controindicazioni e possono anche indurre degli effetti collaterali a volte gravi.

L’assunzione di un antistaminico in alcuni casi potrebbe provocare nausea e vomito oltre che senso di confusione. Ma gli effetti collaterali non terminano qui. Alcuni di questi farmaci potrebbero indurre una forte sonnolenza, capogiri ed anche l’annebbiamento della vista. In questi casi è meglio evitare di mettersi alla guida o effettuare attività che potrebbero diventare pericolose per noi o per gli altri.

Altri effetti collaterali potrebbero essere quelli di secchezza delle fauci o problemi nell’urinare.

Chi ha questi sintomi non dovrebbe preoccuparsi se ha assunto antistaminici. Comunque potrebbe essere utile parlarne col medico, magari per valutare la possibilità di individuare un antistaminico alternativo.

