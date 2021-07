Agosto è in genere il mese in cui molti hanno l’opportunità di vivere un periodo di ferie lontani da casa. Una bella occasione per staccare dal quotidiano e tuffarsi in nuove dimensioni geografiche e di vita quotidiana.

Tuttavia, spesso l’assillo principale di chi parte riguarda la sicurezza della propria casa. Nell’eterna sfida ladri-vacanzieri, nulla va lasciato al caso e tutto studiato alla perfezione.

Vediamo allora quali accorgimenti adottare, illustrando 8 furbizie per nascondere soldi e gioielli e lasciare i ladri a mani vuote.

Il segreto sta nel provare a ragionare come fa il ladro

Abbiamo già illustrato 5 posti perfetti in cucina per nascondere i soldi e tutelarsi dai ladri. In questa sede andiamo oltre per illustrare quei dettagli che, in un certo senso, dovrebbero aumentare il livello di sicurezza.

Il passo successivo consiste nel ragionare allo stesso modo in cui si comporterebbe un eventuale ladro in casa nostra.

Quindi è probabile che la prima stanza che metterà a soqquadro sia quella da letto. Il motivo è che spesso si considera questo ambiente il più sicuro e inviolabile. Se anche noi abbiamo effettivamente ragionato in questo modo, l’ospite sgradito prima o poi troverà il malloppo.

Secondo gli esperti sarebbe poi meglio lasciare una piccola “quantità-civetta” di denaro più o meno nascosta. Il resto invece verrà sistemato a dovere altrove. Questo espediente dovrebbe servire da deterrente, cioè per far desistere il ladro dal proseguire a rovistare. Oltretutto un nascondiglio diabolico potrebbe creare più danni del previsto. Pur di trovare qualcosa, infatti, un ladro arriverebbe anche a sfasciare mezza casa.

8 furbizie per nascondere soldi e gioielli e lasciare i ladri a mani vuote

Le casseforti funzionano relativamente. Un ladro, infatti, arriverebbe tranquillamente a scardinarla dal muro e ad aprirla altrove con tutta calma, in un secondo momento.

Parimenti è controproducente nascondere soldi e/o preziosi in altri oggetti di valore che un ladro potrebbe avere interesse a rubare. In questo caso, infatti, il danno sarebbe doppio.

Infine le ultime due furbizie, una specifica per il denaro e l’altra per i gioielli.

In merito ai soldi, meglio preferire posti alquanto disordinati, pieni zeppi di cartaceo o comunque altro ancora che renda snervante l’opera di ricerca. Più è disordinato e intasato l’ambiente scelto, più pertugi si renderanno disponibili.

Quanto ai piccoli gioielli di valore, meglio confonderli all’interno di altri recipienti dal contenuto scuso e/o colorato. Si possono inserire in due, tre zip (una dentro l’altra) e nasconderle in un cibo X del congelatore, di un vaso, etc.

Approfondimento

Come funziona e dove installare una cassaforte segreta?