Dopo un pasto troppo ricco è facile sentirsi appesantiti. Spesso per combattere questo senso di gonfiore e di spossatezza si prendono dei medicinali o dei digestivi in polvere.

Ma prima di buttarsi su queste soluzioni è meglio optare per dei rimedi totalmente naturali. Oggi proponiamo la ricetta del canarino, mistura chiamata così per il suo caratteristico colore giallo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Per questo oggi sveliamo il procedimento per preparare una bevanda digestiva semplicissima da preparare e ottima da gustare. Scopriamo insieme quali sono i pochi ingredienti necessari per far passare in fretta il male allo stomaco.

Gli ingredienti per circa una tazza

a) acqua, quanto basta;

b) limone BIO, quanto basta;

c) un qualsiasi dolcificante, quanto basta.

Il semplicissimo procedimento

Prendiamo un bel limone biologico e sciacquiamolo bene sotto l’acqua corrente, strofinando la buccia con cura. È importante che questo frutto non sia trattato perché sarà la base dell’infusione che si andrà a bere.

Ora, basta togliere con un buon coltello da cucina, o con un pelapatate, un bel pò della buccia. Prendiamo un pentolino e mettiamo a scaldare l’acqua. Appena scatterà il processo di ebollizione versiamola in una tazza. Mettiamo dentro le scorze. Lasciamole dentro per almeno cinque minuti in modo che l’acqua prenda gli aromi del limone.

Se si vuole dare un tocco di dolce, basta aggiungere dello zucchero, o un qualsiasi dolcificante, naturale o artificiale. Noi consigliamo il miele per la sua funzione decongestionante.

Noi abbiamo proposto la ricetta classica ma, se si desidera, si possono aggiungere anche delle foglie di alloro, salvia o anche di menta.

Oggi abbiamo svelato il procedimento per preparare una bevanda digestiva semplicissima da realizzare e ottima da gustare. Si possono trovare sul nostro sito altri utili suggerimenti per preparare delle ottime e sfiziose bevande benefiche. Ad esempio ecco quest’articolo che spiega perché assumere bevande a base di cannella porti grandi benefici al nostro organismo.