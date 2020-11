Amazon Prime Video è una succursale del famosissimo sito di Jeff Bezos. Il magnate dell’informatica ha deciso, infatti, di mettersi in diretta concorrenza con Netflix nel campo del media entertainment. Bisogna dire che sta facendo un buon lavoro e che il catalogo online di film e serie tv è variegato e interessante.

Per questo oggi, in particolare, illustreremo tre serie al femminile da vedere assolutamente su Amazon Prime Video.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Why Women Kill

“Why Women Kill” è una serie deliziosamente intrisa di humour nero. In particolare, incentra l’attenzione su tre coppie appartenenti a tre differenti archi temporali – gli anni ’60, gli anni ’80 e il 2019 – che vivono nella stessa villa. Tutte e tre saranno colpite da gelosie e tradimenti, portando uno dei due partner a un efferato delitto di sangue.

Fleabag

Fleabag (letteralmente “sacco di pulci”) è una giovane donna londinese che cerca di affrontare la vita di tutti i giorni senza esserne sopraffatta. È affetta da diversi problemi psicologici dovuti ad un’infanzia problematica e da una difficoltà a rapportarsi con l’altro sesso. Economicamente tenta di sbarcare il lunario con la gestione di una caffetteria. Nonostante le tematiche difficili, le risate, dunque, sono assicurate!

The Marvelous Mrs. Maisel

“The Marvelous Mrs. Maisel” è ambientato, invece, nell’America degli anni ’60. In questo contesto Midge Maisel, dopo un matrimonio fallito, decide di intraprendere la carriera di comica. È interessante, in particolare, vedere la sua evoluzione e i rapporti che instaura con gli altri personaggi. Però questa serie è soprattutto utile per farsi un’idea sui pregiudizi che le donne in carriera dovevano affrontare in quell’epoca.

Ecco descritte tre serie al femminile da vedere assolutamente su Amazon Prime Video. Consigliamo anche di consultare molti altri articoli presenti sul sito riguardo a questo argomento. Ad esempio, le tre serie tv da non perdersi assolutamente su Netflix.