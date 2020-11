Pochi ci pensano, ma ognuno di noi ha una passione a cui si dedica che potrebbe monetizzare. Che sia la cucina, il bricolage o la cura di animali domestici, ognuno di noi ha un qualcosa che potrebbe trasformare in soldi.

In un precedete articolo abbiamo spiegato in maniera facile e completa come creare account su YouTube e iniziare a guadagnare. Oggi cecheremo di analizzare altre modalità per guadagnare attraverso la famosa piattaforma online.

Quali si può guadagnare online

Cerchiamo di capire come guadagnare online in maniera semplice e seguendo le proprie passioni. Una volta scoperte le proprie capacità e iniziato ad impratichirsi con la piattaforma di YouTube si può iniziare a postare dei video.

Vi sono vari modi in cui è possibile guadagnare, che includono il finanziamento da parte dei fan e la pubblicità. Oggi, però, vogliamo parlare di due altre modalità di guadagno che permettono anche a chi non ha tanti fan di iniziare a fare soldi.

Come guadagnare attraverso le affiliazioni e gli sponsor

Capiamo come guadagnare online in maniera semplice e seguendo le proprie passioni anche se non si hanno molti iscritti.

Se il proprio canale YouTube si rivolge ad un pubblico specifico potrebbe essere una buona idea pensare a delle sponsorizzazioni. Con questo nome ci si riferisce alle pubblicità create dall’autore del video che sottolineano come lo stesso sia stato sponsorizzato da un’azienda.

Questo sistema funziona molto bene nel caso si faccia pubblicità a compagnie che si rivolgono a clienti molto specifici. Un esempio su tutti. Se si volessero recensire dei profumi molto particolari che fanno solamente pochi prodotti all’anno, questo metodo potrebbe essere molto interessante al fine di monetizzare.

Un’altra modalità di guadagno è legata all’affiliazione del proprio video a dei prodotti di una data azienda. Basterà mettere sotto il proprio video il link che rimanda al prodotto recensito per ottenere una percentuale sull’acquisto da parte di un fan.