Multe pesantissime con sanzioni fino a 30.000 euro per gli automobilisti che in strada con l’auto compiono questo atto 

Gli italiani al volante spesso sono indisciplinati, per questo il nostro Codice della Strada ha centinaia di articoli con relative sanzioni per la loro violazione. Tra quelle che si possono fare con l’auto una molto particolare viene sanzionata con una multa che può arrivare fino a 30.000 euro.

Tutti sanno che passare col semaforo con luce rossa è vietato. Inoltre tutti quelli che guidano conoscono i limiti di velocità e quindi sanno che la loro violazione comporta una multa salatissima. Tuttavia ci sono delle violazioni al Codice della Strada che molti fanno in buona fede perché non conoscono la norma che le vieta. Per esempio, chi ha acquistato un’auto nuova può avere sistemato quella vecchia nel parcheggio del condominio, in attesa di trovare un compratore. Molto probabilmente l’auto ferma è priva di copertura assicurativa. Questa violazione comporta una multa salatissima.

Altro esempio. Di questi tempi non è raro incappare in grandinate. Nell’estate del 2021 i fenomeni di violenti nubifragi e grandinate, si sono verificati in alcune città italiane. La grandine cadendo a chicchi a volte grandi come palline da golf, può danneggiare l’auto. Ebbene un automobilista che viaggia con una specifica parte della sua vettura danneggiata, viola l’articolo 79 del Codice della Strada. Anche in questo caso si rischia una multa salatissima con decurtazione fino a 2 punti della patente.

Ma questa multa è poca cosa in confronto a quella che potrebbe prendere chi compie un particolare atto con la sua auto. Nella nostra società passiamo sempre più tempo nelle nostre vetture, che non a caso sono sempre più grandi e confortevoli. Ci portano in giro per migliaia di km, sono un luogo dove mangiare e a volte riposare. Inoltre l’auto può essere un’ottima soluzione per appartarsi con il partner. In questo ultimo caso si rischia di violare una norma giuridica molto nota.

Per chi è colto sul fatto nella trasgressione di questa norma scattano multe pesantissime con sanzioni eccezionali. Chi ha rapporti intimi in auto può rischiare una multa che va da 5.000 euro a 30.000 euro, per ognuna delle persone coinvolte.

In realtà non si viola un articolo del Codice della Strada ma una norma del codice penale, la n. 527. L’articolo recita che chi ha rapporto intimi in luogo aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni. In questo caso scatta la sanzione amministrativa pecuniaria. Questo vale anche se si è in auto, se questa è su suolo pubblico.

Attenzione, non è vietato avere rapporti intimi in auto, ma compierli in un luogo pubblico. Se il rapporto avviene in auto in un giardino privato, non si viola nessuna norma. Chi invece compie questo atto in un luogo pubblico, trasgredisce l’articolo. Ai fini della inosservanza della norma non importa che il luogo sia isolato, comunque l’atto osceno in luogo pubblico è una violazione. Tuttavia il fattore peserà sulla quantificazione della sanzione. Più il posto pubblico sarà isolato e minore sarà la multa da pagare.

