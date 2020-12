Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Giornata pesante a lavoro? Basta un cucchiaio di questo cibo prima di andare a dormire per dire addio allo stress. Durante l’arco della giornata, soprattutto in questo specifico momento, è normale essere stressati. Ci possono essere milioni di motivazioni, tutte super valide.

Partendo da una giornata stressante in ufficio o in smart working, oppure la pensione che non arriva e tanti alti motivi. Qualcosa, però, si può fare, nel piccolo, ma si può fare. Almeno così si prova a dormire sonni tranquilli e si allevia lo stress accumulato.

Basta un cucchiaio di questo cibo prima di andare a dormire per dire addio allo stress

Ebbene sì, esiste un prodotto che se ingerito prima di andare a dormire aiuta ad alleviare lo stress. Il miele è un antibatterico e antinfiammatorio naturale, e ha un effetto emolliente e decongestionante: infatti è spesso usato quando uno ad esempio ha della tosse oppure mal di gola.

Ma quello che la gente non sa è che funziona benissimo anche come anti stress. Secondo due scienziati scozzesi, Mike e Stuart Mclnnes, se si abbina un cucchiaio di miele a del buon sonno si avranno dei risultati fantastici per il benessere dell’uomo. Infatti il corpo umano sarà occupato durante il sonno a bruciare il miele che sistemerà i danni provocati dagli ormoni dello stress.

Vi sono poi altri studi in merito, i quali affermano che assumere del miele prima di andare a dormire faccia bene anche alla memoria e che depuri stomaco e intestino. Questi due studi e un altro sono stati approfonditi in un precedente articolo pubblicato sempre qui su ProiezionidiBorsa.

Quindi se si è stressati per qualsiasi motivo perché non si prova con del miele? Alla fine basta un cucchiaio di questo cibo prima di andare a dormire per dire addio allo stress. E se è veramente così facile il miele diventerà subito uno dei prodotti che tutti hanno in casa.