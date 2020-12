Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’emergenza sanitaria che sta affrontando il Paese ha determinato nel corso dell’anno diverse proroghe e scadenze circa alcuni adempimenti. In alcuni casi, non sono mancate confusioni che non hanno fatto altro che confinare i contribuenti in uno stato di incertezza. Relativamente agli obblighi per chi possiede un veicolo, gli automobilisti dovranno eseguire la revisione dell’auto entro queste date secondo il Ministero dell’Interno. I Tecnici di ProiezionidiBorsa illustrano le scadenze che si prevedono per l’anno 2021.

Cosa prevede la nova circolare del Ministero

Grazie alla comunicazione prot. n. 300/A/8971/20/101/3/3/9 del 24 novembre 2020, il Ministero ha chiarito i nuovi termini per effettuare la revisione al proprio autoveicolo. Quando si parla di revisione, si fa riferimento al controllo obbligatorio al quale si deve sottoporre periodicamente il proprio veicolo. La revisione ha la funzione di accertare che l’automobile possa circolare nelle strade pubbliche in condizioni di perfetta sicurezza. Inoltre, essa ha la funzione di verificare che il mezzo di trasporto non emetta una quantità di emissioni superiori al limite che la Legge consente. Chiunque possieda un autoveicolo sa che tale tipo di controllo si rende necessario con una certa frequenza. Allo stato attuale, gli automobilisti dovranno eseguire la revisione dell’auto entro queste date secondo il Ministero dell’Interno.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

Magia di Stelle Premium: dai un tocco di magia alla tua casa Scopri ora l'offerta

Quali date dovranno rispettare gli automobilisti

Nella circolare che abbiamo sopra indicato, si fissano le nuove date di scadenza ammesse al perfezionamento delle revisione. In particolare, il Ministero dell’Interno si è pronunciato in tali termini: ai veicoli con revisione scaduta tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, vale una proroga di 7 mesi dalla data di scadenza. Questa è una regola che ha stabilito l’Unione Europea e che vale per gli stati ad essa appartenenti. In tal caso, si potrà circolare nel territorio comunitario seguendo tale disposizione. Questo è quanto stabilisce il regolamento UE n. 698/2020. Attenzione però, perché tale proroga vale per i seguenti veicoli che appartengono alle categorie: N, M, O3, O4, T5 ed esclude quelli che rientrano nelle categorie O1, O2 ed L.

Gli automobilisti dovranno eseguire la revisione dell’auto entro queste date secondo il Ministero dell’Interno. I veicoli con scadenza tra il 1° agosto 2020 e 30 settembre 2020, potranno circolare regolarmente fino al 31 dicembre 2020. dopo tale data, non saranno ammesse proroghe. Chi, invece, ha una scadenza fissata tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, potrà circolare fino alla data del 28 febbraio 2021.

Approfondimento

Pesantissime multe fino a 2.588 euro agli automobilisti che infrangono queste nuove regole del codice stradale