Il 2020 è stato un anno difficile, complicato, faticoso, che ha messo tutto il mondo alla prova. Le persone che meglio hanno retto all’impatto, sono quelle che non hanno commesso alcuni sbagli basilari, che tutti tendiamo a commettere.

Il prossimo anno sarà certamente migliore. Per essere certi che lo sia, ecco i 3 errori da evitare per non trasformare il 2021 in un anno disastroso.

Non subire ma reagire

Il primo errore da non fare è di lamentarsi senza agire. E’ un errore comune. Quando qualcosa non va, lamentarsi senza reagire è inutile e controproducente. Occorre agire e cercare rimediare subito.

Eppure, quando è necessario, tutti noi sappiamo reagire. Per esempio, quando ci tagliamo con un coltello, inizialmente lanciamo un urlo di dolore, un forte lamento. Poi cerchiamo di fermare il sangue che esce e corriamo a tamponare la ferita. Questo è l’atteggiamento giusto per ogni cosa che ci ferisce, non solo fisicamente.

Non abbattersi ma combattere

L’autocommiserazione va di pari passo con il lamento. Quando le cose non vanno bene, incolparsi e colpevolizzarsi senza trarre frutto dagli sbagli è un errore enorme. Per imparare ad andare in bicicletta siamo caduti molte volte, eppure ci siamo sempre rialzati e abbiamo riprovato. Ed abbiamo imparato. Un bambino quando sbaglia non si incolpa, non si autocommisera. Impara dai suoi errori e si ributta nel tentativo di fare meglio. E prova finché non raggiunge il risultato voluto. Mai buttarsi a terra. Ritentare imparando dagli sbagli e premiarsi quando si ottiene un miglioramento.

Non avere paura dei cambiamenti

Solo i morti e gli stupidi non cambiano mai idea, diceva James Russell Lowell. Non cambiare direzione è un errore che può costare caro. Il mondo sta cambiando, a livello sociale ed economico e chi si adegua prima avrà grandi benefici. Chi non si adegua rimarrà indietro e farà poi più fatica a colmare il gap. Col rischio di venire tagliato fuori.

Se ciò che funzionava fino adesso non funziona più, occorre avere il coraggio di cambiare direzione. Metodo che non dà risultati va cambiato. Nella professione, nella vita sociale, in quella sentimentale, se qualcosa non funziona più, occorre avere la forza di cambiare. Se non si ottengono risultati o si cambia metodo o si cambia direzione. Comunque qualcosa va cambiato.

Sono questi i 3 errori da evitare per non trasformare il 2021 in un anno disastroso. Ma soprattutto per evitare una vita disastrosa, fatta di insuccessi e delusioni.

