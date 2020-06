Moratorie sui prestiti e richieste di garanzia a che punto siamo? L’emergenza Covid-19 si fa sentire per le casse delle imprese. La task force messa in campo dal Governo settimanalmente fa il punto della situazione. Molti si chiedono per le moratorie sui prestiti e richieste di garanzia a che punto siamo. La risposta è facile: si confermano su volumi elevati, le domande di adesione alle moratorie sui prestiti sono oltre 2,6 milioni per un valore di 277 miliardi.

Per le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le Pmi presentate al Fondo di Garanzia siamo a 640mila. Inoltre attraverso ‘Garanzia Italia’ di Sace sono state concesse garanzie per 718 milioni di euro, su 75 richieste ricevute.

Quante domande evase?

A molti interessa sapere quante domande sono state evase visti i problemi burocratici registrati nei mesi scorsi. Tirando le somme al 5 giugno in termini di importi, le banche avevano accolto circa l’87% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie. Dalla rilevazione risulta che l’iter del 2% delle domande non è giunto a buon fine. La parte restante in corso di esame. Si può essere soddisfatti?

Guardiamo nel dettaglio

Quasi la metà delle domande provengono da società non finanziarie con richiesta di prestiti per 188 miliardi. In base al Decreto Cura Italia le Pmi hanno richiesto prestiti e linee di credito per 152 miliardi. Nel contempo l’Associazione bancaria italiana ha promosso adesioni alla moratoria che ha riguardato 9 miliardi di finanziamenti alle Pmi.

Non dimentichiamoci delle famiglie

E’ vero che il coronavirus ha messo in ginocchio le imprese ma non possiamo dimenticarci delle famiglie che sono in sofferenza. Molti componenti dei nuclei familiari si sono ritrovati senza reddito a causa di chiusura delle aziende. Questa condizione ha prodotto una difficoltà oggettiva a pagare rate di mutui e prestiti. Anche per le famiglie c’è stata la corsa a richiedere credito a banche e finanziarie.

Le domande delle famiglie per avere prestiti sono per oltre 83 miliardi. Le domande per sospendere le rate del mutuo sulla prima casa accedendo al Fondo Gasparrini risultano 159mila per un importo medio di circa 92mila euro. La prospettiva è di un rialzo della domanda per moratorie sui prestiti e richieste di garanzia.