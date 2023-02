Venerdì scadrà l’ultimo setup per questo mese. Poi si attenderà quello del 6 marzo, che è uno dei più importanti a livello annuale. Fra domani e il 6 aprile, riteniamo che i mercati possano subire anche un drastico ridimensionamento. Quando partirà probabilmente questo movimento? O il 17 febbraio, o il 6 marzo. Crediamo poco probabile il 6 aprile. Anzi vediamo questa data come approdo di un movimento direzionale ribassista. Le Borse americane sono alla resa dei conti? Ribasso in arrivo?

Non abbiamo ancora cambiato idea rispetto ai giorni scorsi

Al momento continuiamo a non avere un’ipotesi prevalente di breve termine. In gioco si sono queste due alternative. Una esclude l’altra:

dal 17 febbraio si infiammano i prezzi e saliranno fino al 6 marzo, per poi scendere fino al 6 aprile; dal 17 febbraio i prezzi scenderanno fino al 6 marzo, per poi salire fino al 6 aprile.

Procediamo per gradi.

La seduta di contrattazione del 14 febbraio si è chiusa in ribasso (tranne peril Nasdaq C.) a Wall Street e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.089,27

Nasdaq C.

11.960,15

S&P 500

4.136,13.

Per il momento è ancora in corso il segnale rialzista generato il 13 febbraio. Cosa attendere da ora in poi?

Le Borse americane sono alla resa dei conti di breve termine

La prima settimana di gennaio, e poi la chusura mensile che funzionano come barometro, hanno dato indicazioni positive per i restanti mesi dell’anno. Questo non significa che non ci saranno ribassi anche forti nel corso dell’anno. Come abbiamo più volte spiegato da inizio anno, fra il 6 marzo e i 6/7 aprile attendiamo un forte irbasso. Questo movimento potrebbe iniziare anche prima, e proprio dal setup del 17 febbraio. Gli oscillatori di breve termine sono abbastanza tirati, e di giorno in giorno aumentano le divergenze ribassiste.

Ecco i livelli che fra oggi e domani manterranno ancora il trend rialzista:

Dow Jones

33.887

Nasdaq C.

11.718

S&P 500

4.089.

Una chiusura di seduta inferiore a questi livelli farebbe iniziare una fase ribassista che poi andrebbe valutata per step.

