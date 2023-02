Case in Italia da 1 euro a poche migliaia di euro: scoperto dove sono queste incredibili occasioni

Oggi 8 persone hanno l’opportunità di acquistare una casa ad 1 solo euro, situata in montagna in una delle Regioni più belle d’Italia. L’Italia, che è principalmente montuosa, offre molte case in montagna a prezzi accessibili, anche con poche migliaia di euro.

La maggior parte delle persone sogna una seconda casa al mare, ma le case in montagna hanno anche un fascino unico. Immersi nel verde e nella natura, questi edifici sono perfetti sia d’inverno che d’estate, quando le temperature diventano estreme. Sono anche luoghi ideali per trascorrere un weekend di riposo e rigenerazione dopo una settimana di lavoro

Case in Italia da 1 euro in un Comune di una delle Regioni più affascinanti e selvagge

Molte persone sognano una seconda casa, ma non tutti hanno le possibilità economiche per realizzare questo sogno. Fortunatamente, in Italia esistono molte opportunità di case in montagna a prezzi accessibili a tutti. A volte hanno prezzi così bassi da essere simili a quelli di un caffè. Ad esempio, a Sant’Elia a Pianisi, piccolo borgo montano nella provincia di Campobasso, il sindaco ha messo in vendita 8 case a 1 euro.

Due delle case sono in buone condizioni, ma hanno bisogno di ristrutturazione, mentre le altre 6 sono in condizioni peggiori e necessitano di interventi più importanti. L’amministrazione comunale impone solo due condizioni: una fideiussione di 5.000 euro e l’avvio dei lavori di ristrutturazione entro sei mesi.

In montagna si possono fare dei veri affari immobiliari

Il fenomeno delle case in Italia da 1 euro da ristrutturare è diffuso e consolidato, offrendo molte opzioni a chi cerca una seconda casa. Molte persone pensano al mare per l’acquisto di una casa per le vacanze. Ecco perché il mercato degli immobili di montagna è meno competitivo e offre prezzi più abbordabili, a eccezione delle località più popolari.

Ad esempio, puoi acquistare uno chalet di 135 mq a Coazze, Borgata Rolando, in provincia di Torino, al prezzo di 35.000 euro. Ad Atripalda, in provincia di Avellino, puoi acquistare una piccola soluzione di 25 mq a 37.000 euro con 5.700 mq di terreno tutto intorno.

Con meno di 50.000 euro si possono acquistare case in campagna e al mare

L’Italia offre molte opzioni per chi preferisce la campagna alla collina o alla montagna. Ci sono molte case rurali o casali disponibili a prezzi accessibili, anche a poche migliaia di euro. Ad esempio, solo in Lombardia ci sono più di 200 opportunità di immobili di campagna a meno di 50.000 euro. Per chi non vuole rinunciare alla casa al mare, una attenta ricerca può portare a trovare ottime occasioni. Ad esempio, in Toscana ci sono molte case vicino alla costa a meno di 40.000 euro.