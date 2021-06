Uno dei fenomeni legati alla sporcizia che più ci crea problemi e fatica in casa è senza dubbio il calcare. Infatti lo troviamo in tantissimi ambienti dell’abitazione, e in ogni luogo crea degli inconvenienti diversi. Lo possiamo incontrare all’interno del forno ad esempio, ma anche sul piano cottura, all’interno della doccia, nel water, e così via. Per sbarazzarsene esistono diversi metodi, alcuni naturali ed altri che richiedono l’utilizzo di prodotti specifici.

Tutto otturato

Se per rimuovere il calcare dal forno possiamo affidarci senza problemi a rimedi naturali, come ad esempio quello di cui abbiamo parlato in questo articolo, con la macchina del caffè la situazione è diversa. Senza dubbio il calcare va eliminato, anche perché quando se ne forma troppo la macchina diventa inutilizzabile. In quanto si otturano i meccanismi, e di conseguenza il caffè faticherà ad uscire. È però importante farlo nel modo giusto, valutando tutti i possibili scenari. Infatti vediamo perché moltissimi usano l’aceto per eliminare il calcare dalla macchina del caffè ma non considerano mai questa importante conseguenza.

La gomma

Non importa con quanta dedizione e attenzione terremo pulita la nostra macchina del caffè, prima o poi il calcare si formerà. Infatti a causa dell’acqua ad alte temperature che continuamente attraversa i tubi con cui è costruita, si tratta di un processo inevitabile. Per risolverlo però dovremmo pensarci due volte prima di affidarci ai soliti rimedi contro il calcare. Scopriamo perché. Infatti moltissimi usano l’aceto per eliminare il calcare dalla macchina del caffè ma non considerano mai questa importante conseguenza.

Ci riferiamo alle parti in gomma presenti sulle macchine. L’aceto infatti, se usato più volte, potrebbe portare quasi sicuramente all’usura delle parti in gomma delle macchine, fino a rovinarle del tutto. Non è un caso infatti se in molte guide di questi strumenti sia scritto chiaramente di non utilizzare in nessun modo l’aceto bianco per decalcificare. Il consiglio dunque è quello di affidarsi ad altri rimedi naturali conosciuti o, in alternativa, a prodotti decalcificanti che possano essere inseriti all’interno della specifica macchina che possediamo.