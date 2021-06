Con l’arrivo dell’estate è importante occuparsi della propria pelle in maniera precisa e attenta. Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno raccolto alcuni consigli spesso rilanciati anche in televisione dalla professoressa Maria Grazia Spalluto, docente di Medicina Naturale all’Università Roma Tre.

Questi rimedi per una pelle splendida sono consigliatissimi per un’esfoliazione anticellulite tutta naturale

Tecniche naturali

Ci sono diverse tecniche tutte naturali per avere la pelle del corpo bella, tonica e possibilmente senza cellulite, in vista di un bagno in mare o in piscina.

Ovviamente si tratta dei classici “rimedi della nonna”, tutti basati su ingredienti comuni che difficilmente possono provocare reazioni strane: ma in ogni caso la Redazione consiglia comunque di rivolgersi al proprio medico in caso ci sia necessità di interventi mirati.

L’importanza dell’esfoliazione

Il consiglio principale da mettere in atto è quello di effettuare regolarmente l’esfoliazione della pelle. Questo serve per prima cosa a rimuovere cellule vecchie, tossine, smog e per pulire la pelle a fondo.

La pelle è il rivestimento del corpo che lo mette in comunicazione con l’esterno e viceversa. Per questo una pelle pulita aiuta a disintossicarsi e un fisico che funziona meglio rende più bella la pelle: è un rapporto di osmosi continua.

Questi rimedi per una pelle splendida sono consigliatissimi per un’esfoliazione anticellulite tutta naturale. Se si vuole fare da soli, servono due ingredienti base: uno abrasivo e l’altro lenitivo e idratante. Nella dispensa si può davvero trovare tutto quello che occorre, spaziando dal sale allo zucchero di canna, a bicarbonato, caffè, cioccolato, frutta e così via.

Rimedi casalinghi per la cellulite

Un ottimo rimedio che consente anche di combattere la cellulite è rappresentato da sale e kiwi. Entrambi svolgono una profonda azione anticellulitica, drenante, per asciugare i tessuti e fare sparire i suoi caratteristici buchetti.

Basta frullare un paio di kiwi maturi con pari quantità di sale fino e olio extravergine d’oliva. A questo punto o si fa subito un’esfoliazione, spalmando il composto sulla pelle inumidita e massaggiando in senso circolare, oppure si fanno degli impacchi, chiudendo le zone in cui si distribuisce la miscela con pellicola da cucina. Va tenuto in posa tutta la notte e la mattina dopo si può unire un altro po’ di sale per fare l’esfoliazione sotto la doccia.

Per tonificare i tessuti si possono invece usare i fondi di caffè. Sfruttano le doti della caffeina che danno tono ai tessuti. Ma anche il cioccolato, ricco di antiossidanti, sciolto, lasciato raffreddare, unito al miele e poi spalmato sulla pelle la fa diventare elastica e luminosa.