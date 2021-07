Ci sono state diverse ricerche per scoprire quali fossero i comportamenti benefici adottati dalle persone nelle cosiddette “Zone Blu”. Nelle Zone Blu le persone vivono le vite più lunghe e sane, e non è raro incontrare persone che riescono a vivere oltre i 100 anni. Cosa hanno in comune gli abitanti delle Zone Blu? Tutte queste popolazioni assumono alcuni cibi che prevengono, per esempio, malattie cardiache. Questa condizione, infatti, è facilmente evitabile attraverso uno stile di vita sano e una dieta bilanciata.

Sulla base di queste ricerche, moltissimi studi consigliano queste fonti di proteine per un cuore sano e colesterolo LDL basso. Anche persone che non risentono di sintomi legati al cuore dovrebbero assumere questi alimenti.

Quasi tutti gli Italiani assumono proteine attraverso la carne. Tuttavia, i grassi saturi spesso presenti in questo cibo possono elevare i livelli di colesterolo LDL e, di conseguenza, portare a malattie cardiovascolari. Per questo motivo diversi studi pubblicati su PubMed, come questo, consigliano di ridurre il consumo di carne rossa e di assumere piuttosto altri cibi.

Tra queste altre fonti di proteine troviamo al numero uno i legumi e il tofu. Nelle Zone Blu, per esempio la Sardegna e Okinawa, in Giappone, si mangia o l’uno o l’altro regolarmente. In particolare, è stato provato che i ceci sono ottimi per la salute cardiovascolare. Infatti, sono ricchi di fibre solubili e mantengono la pressione sanguigna a livelli stabili. Tutti i dettagli sono presenti a questo studio.

Anche la frutta secca è un’eccellente fonte di proteine, forse tra le più sane. Alcuni tipi da considerare sono noci, mandorle e arachidi. Esistono anche tipi di burro a base di noci e frutta secca, che consumata in quantità moderata aiuta la salute cardiovascolare. È una ricerca, pubblicata sempre su PubMed, di Amy E Greil, Yumei Cao ed altri studiosi ad affermarlo.

