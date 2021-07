Sempre più persone utilizzano le lenti a contatto riutilizzabili, che siano bisettimanali, mensili o trimestrali. Tuttavia, tanti non sanno bene come pulirle, e magari si limitano a sciacquarle con l’acqua prima di riporle nell’apposito contenitore, commettendo un gravissimo errore.

Ecco il metodo corretto per pulire a fondo le lenti a contatto riutilizzabili

È importantissimo sapere come compiere ogni passaggio della pulizia delle lenti per evitare problemi e malattie agli occhi. Ecco dunque spiegato il metodo corretto per pulire a fondo le lenti a contatto riutilizzabili.

Anche se può sembrare scontato, la prima cosa da fare per pulire le lenti a contatto è avere le mani pulitissime. Inoltre bisogna cercare di toccare il meno possibile le lenti con le unghie, perché oltre a essere appuntite costituiscono un accumulo di numerosissimi batteri.

Bisogna poi posizionare la lente sul palmo, ben asciutto, della mano e spruzzarci sopra la soluzione unica. A questo punto, bisogna strofinare energicamente con un polpastrello. Si deve poi risciacquare accuratamente la lente sempre spruzzandoci sopra la soluzione per poi mettere la lente nell’apposito contenitore, facendo attenzione a non scambiare mai la destra con la sinistra. Per questo, è bene iniziare sempre dalla stessa lente, sia nel metterla che nel toglierla, così da evitare scambi e confusione.

Gli errori da non fare assolutamente

La prima cosa da non dimenticare, è bene ripeterlo, è che è fondamentale avere le mani pulitissime quando si compie questa operazione. Tante persone per la fretta saltano questo passaggio, rischiando di causare delle infezioni anche gravi agli occhi. Inoltre, bisogna tassativamente cambiare ogni giorno la soluzione in cui si ripongono le lenti, per evitare che diventi il posto perfetto per i batteri. Si consiglia di usare le lenti a contatto esclusivamente per il tempo previsto: se sono mensili, anche se sembrano ancora in buone condizioni alla fine del mese, bisogna necessariamente sostituirle.

Chi segue tutti questi consigli non avrà nessun problema con la pulizia delle lenti a contatto, ma piano piano ogni passaggio diventerà routine e non dovrà più preoccuparsi di nulla.

