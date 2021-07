Agosto è il mese peggiore per le nostre amate piante. Il caldo torrido alternato alle piogge torrenziali mette a dura prova le nostre coltivazioni, e può portarle anche alla morte.

Per evitare che ciò accada, dovremo fare attenzione a due aspetti.

Per prima cosa sarà bene conoscere questo trucchetto che in pochi conoscono per proteggere le piante dal caldo.

Il secondo aspetto a cui fare attenzione per ridurre al minimo i problemi sarà scegliere le piante più resistenti e forti, anche in estate. In questo articolo scopriremo i nomi di 3 piante adatte a sopravvivere anche ad agosto. Scopriamole insieme.

3 piante migliori di agosto che garantiranno una fioritura splendida al nostro balcone

Molte persone si lamentano che le piante ad agosto si bruciano, si seccano e muoiono. Inevitabilmente ciò comporta una perdita di denaro e il dispiacere di vedere il proprio balcone completamente sfiorito.

Un aiuto per risolvere questo problema ci è fornito proprio dalla natura. E porta il nome di queste 3 piante.

Sembra il bouquet di una sposa

L’achillea è una delle piante che rientra a pieno titolo nelle fioriture di agosto. Per essere precisi, fiorisce in primavera inoltrata e raggiunge la sua massima esplosione nel mese di agosto.

È una pianta molto facile da curare, non ha particolari esigenze di terreno o innaffiatura. I suoi fiori piccoli vanno dal bianco al giallo, fino all’arancione, ed hanno un aspetto molto fine ed elegante, adatto anche ad una sposa.

Questa pianta ha una fioritura molto abbondante

Si chiama zinnia e non è così nota, ma farà innamorare subito chiunque sia alla ricerca di una pianta resistente e che abbia una fioritura abbondante. La zinnia è una pianta molto scenografica, e i suoi fiori sembrano delle margherite a “strati multipli”. Sono molto colorati e vanno dal viola, al rosso, all’arancione, fino al crema.

Anche questa volta si tratta di una pianta molto facile da curare, davvero forte e che non ha necessità o esigenze particolari. Ovviamente sopporta con facilità anche il caldo torrido estivo.

I petali dei suoi fiori sembrano dei nastri

Tra le 3 piante migliori di agosto che garantiranno una fioritura splendida al nostro balcone c’è anche l’Hemerocallis. Si tratta di un’altra pianta molto facile da curare. I suoi fiori assomigliano a dei gigli, e sono quindi molto eleganti. Per far crescere bene questa pianta basterà unire il terriccio comune al compost. Generalmente preferisce la luce del mattino, e attira delle bellissime farfalle. Sarà uno spettacolo da guardare, oltre che una grande soddisfazione per gli appassionati del verde.

