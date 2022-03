Pensare a organizzare le pulizie di primavera potrebbe essere fonte di stress per quelle casalinghe che hanno già affrontato un rigido inverno. Con l’arrivo della bella stagione sarà necessario organizzarsi sfruttando al meglio elettrodomestici e tecnologia già in uso. Mettiamoci davanti un plan e pianifichiamo da cosa partire. Dovremmo però sapere che ci sono degli strumenti che ci semplificherebbero moltissimo la vita se avessimo l’opportunità di acquistarli.

Non solo aspirapolvere e lavapavimenti

La tecnologia è ormai così avanzata che anche nell’ambito delle pulizie di casa ci torna molto utile sfruttarla. Infatti, non solo alcuni elettrodomestici fanno le fatiche al posto nostro, ma per alcuni è possibile programmarne l’avvio anche se noi non fossimo in casa.

Ma non finisce qui. Vi sono in commercio alcuni elettrodomestici che ci sarebbero di grande aiuto per svolgere le pulizie di casa senza stress. Sarebbe meglio dire che se li utilizzassimo saremmo meno stanche a fine lavori e avremmo forse ottenuto anche una pulizia più approfondita. Vediamo nel dettaglio quali sono.

La pistola a vapore è uno di questi. Questo piccolo elettrodomestico è molto maneggevole e grazie al suo lungo beccuccio può arrivare ovunque. Anche a pulire gli angoli più insidiosi e più sporchi. Per esempio, potremmo pulire le fughe dei pavimenti o il piano di cottura incrostato. E ancora, grazie all’utilizzo del vapore, potremmo ripulire il piatto doccia dalle incrostazioni di muffa e calcare e igienizzarlo con maggiore attenzione. La pistola a vapore non ha un costo esagerato, quindi potremmo affrontare questa piccola spesa per avere un giovamento in termini di fatica e risparmio di tempo.

Molti utilizzano scopa, paletta e detergenti, ma per pulire casa senza stancarsi sono questi gli accessori da usare, non solo l’aspirapolvere

A volte è necessario pulire a loro volta anche gli elettrodomestici che usiamo e l’operazione non è sempre facile. Infatti, il forno a microonde richiede alcune attenzioni. Per pulirlo in modo veloce e approfondito potremmo sfruttare un microwave cleaner. Un oggetto da riempire con acqua, aceto e bicarbonato e inserire nel microonde. Avvieremo il microonde per circa 5 minuti e al termine dell’operazione l’elettrodomestico sarà perfettamente pulito e profumato. La versione più semplice consiste nel mettere gli ingredienti sopradetti dentro una ciotola di ceramica e avviare la pulizia.

Per i più pigri, che non amano dedicarsi alla pulizia dei vetri, consigliamo l’uso di un lavavetri elettrico. Sarà lui a compiere la fatica maggiore di pulire e far splendere i vetri di casa nostra.

Infine, acquistiamo anche un aspirapolvere portatile, un piccolo elettrodomestico in grado di aspirare anche liquidi, capelli, peli e polvere. Non lo sfrutteremo solo per le briciole della tovaglia, ma avremo anche queste utili funzioni da sfruttare e che ci renderanno la vita più semplice.

Molti utilizzano scopa, paletta e detergenti, ma davvero basta farsi aiutare dalla tecnologia per finire presto e senza stress le pulizie di primavera.