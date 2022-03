Se pensavamo di essere fuori da un periodo buio della nostra vita, ecco arrivare un’altra difficoltà. Sembra impossibile, eppure recentemente stiamo facendo davvero di tutto per complicarci la vita. Momenti come questi, con i rincari continui e il costo della vita che sale, ci insegnano però anche a risparmiare. Tornano buoni i vecchi consigli delle nonne, sull’arte di riciclare tutto quello che abbiamo cucinato. Non si butta via più nulla, anche per fornire un esempio ai nostri figli e per rispetto di chi ha meno di noi. Proprio in linea con questa politica di riciclo alimentare, proponiamo oggi ai nostri Lettori forse la ricetta più in voga del momento. È partita dall’America e sta letteralmente impazzando sul web, questa alternativa di dessert che potrebbe piacere molto anche ai nostri bambini.

Una ricetta comunque salutare e assolutamente gustosa

Generalmente quando pensiamo al riciclo degli avanzi della tavola, il gusto prevale sulla salute. Ma non è il caso di questo suggerimento che prevede la realizzazione dei muffin con:

160 grammi di farina integrale;

60 grammi di farina di Manitoba;

50 grammi di sciroppo d’agave;

180 grammi di latte di riso;

30 grammi di olio di semi di girasole;

le bucce di 3 o 4 mele avanzate;

la buccia di 1 limone;

mezza bustina abbondante di lievito per torte;

un pizzico di sale;

a piacere, ma non parte della ricetta originale, della cioccolata fondente per creare le gocce.

Svelata una ricetta che sta spopolando per preparare un dolce gustoso e originale con le bucce di un frutto che solitamente buttiamo

Veniamo alla preparazione dei nostri muffin, con questo procedimento;

prendiamo le bucce avanzate delle mele e frulliamole assieme a quella del limone;

in una terrina, versiamo lo sciroppo, il lievito, un pizzico di sale e proprio il frullato delle nostre bucce. Mescoliamo per bene con un cucchiaio di legno, formando un piacevole composto;

prendiamo un’altra terrina e mescoliamo l’olio, assieme al latte di riso, unendo poi al composto precedente e mescolando per formare una crema, ma stando attenti a non creare grumi. A questo punto, se troppo denso, ammorbidiamo il composto con un po’ di latte;

prendiamo gli stampini dei muffin, quelli tradizionali di carta, inseriamo la nostra crema e disponiamoli sulla teglia del forno;

inforniamo per una mezz’oretta a 180 ° in funzione ventilata.

Svelata una ricetta che sta spopolando per preparare un dessert alternativo e che porta in dote tutti i nutrienti delle bucce di mela e della scorza del limone.

Approfondimento

Ha un nome così romantico questo pane senza carboidrati semplice e gustoso da preparare anche in casa