A volte sono proprio le piccole cose che fanno la differenza. Lavare i piatti è qualcosa di talmente ordinario che non sembra ci sia da scoprire qualcosa d’importante. E invece una ricerca ha mostrato che anche i gesti più semplici possono nascondere pericoli e che molti non conoscono e non usano il miglior metodo per lavare i piatti.

Cosa preferisce la gente

Per lavare i piatti ci sono sostanzialmente due metodi ben consolidati: o si lavano a mano oppure con la lavastoviglie. Ebbene in Europa il 44% delle persone preferisce lavare piatti e pentole in lavastoviglie e il rimanente a mano.

Fra le persone che preferiscono lavare i piatti a mano c’è il 36% che utilizza le spugne, seguiti dal 14% delle persone che preferisce la spazzola e il resto, l’8% che adopera degli stracci.

Una ricerca europea

Una ricerca è andata ad indagare proprio quale dei 3 sistemi del lavaggio a mano, fosse il migliore. Messo da parte quello in lavastoviglie, perché riguarda un lavaggio meccanico, ci si è concentrati sul lavaggio a mano, a tutt’oggi ancora il più diffuso.

La ricerca è stata pubblicata sull’International Journal of Food Microbiology da due gruppi di ricercatori, uno norvegese e l’altro portoghese. Questi hanno indagato su come si lavano a mano piatti e stoviglie in 10 Paesi europei e quale fosse il modo migliore per la sicurezza della salute.

I risultati

In Europa ci sono stili di lavaggio diversi. In Norvegia si lavano i piatti con la spazzola e pochi utilizzano la spugna, mentre in Portogallo capita il contrario. Ci sono poi delle persone che preferiscono lavare i piatti con degli stracci. Ma quale fra questi 3 sistemi è il più sicuro per la salute? Ebbene la ricerca ha risposto senza dubbi che il miglior modo per lavare in sicurezza piatti e stoviglie è di usare la spazzola.

Molti non conoscono e non usano il miglior metodo per lavare i piatti

Il vantaggio della spazzola rispetto alla spugna è che a fine lavaggio si pulisce più facilmente e si asciuga anche prima. Si evita così la formazione di colonie batteriche pericolose per la salute, come avviene nelle spugne, soprattutto se alla fine si lavano sommariamente e se su di essa rimangono dei residui di cibo.

Il consiglio è di sostituire periodicamente sia le spugne che le spazzole, di lavarle accuratamente e far uscire tutta l’acqua in essa contenuta a fine lavoro. In questo modo quasi si annullano i problemi per la salute.

