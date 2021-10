L’arrivo della stagione fredda ci riporterà davanti a tutte quelle pulizie che abbiamo lasciato in sospeso negli ultimi mesi. Ecco, allora, che dovremo organizzare bene il tempo per riuscire a fronteggiare ogni pulizia e, soprattutto, dovremo fare attenzione a non spendere un patrimonio.

I prodotti per la casa specifici, seppur talvolta necessari, possono raggiungere costi molto elevati incidendo sui conti di fine mese. Per questa ragione, moltissime famiglie si orientano verso soluzioni naturali o prettamente fai da te, magari quelle imparate dalla nonna.

Tuttavia nel corso dell’articolo scopriremo che non sempre le soluzioni naturali sono davvero quelle giuste.

Molti usano il bicarbonato praticamente dappertutto non sapendo che stanno commettendo un madornale errore

Ad esempio un grandissimo errore che viene spesso commesso è l’utilizzo di prodotti molto acidi come l’aceto su legno e pietra. L’elevato livello di acidità intacca la pietra e corrode il legno, pertanto anche in questo caso dovremmo fare attenzione alle nostre scelte.

Insieme all’aceto, tra i prodotti più gettonati per le pulizie domestiche c’è sicuramente il bicarbonato. Beh, molti usano il bicarbonato praticamente dappertutto non sapendo che stanno commettendo un madornale errore dal momento che non sempre questo si rivela la scelta giusta.

Vediamo perché.

Quando non usare mai il bicarbonato

Esistono superfici e materiali che non dovrebbero essere mai trattati con il bicarbonato che potrebbe graffiarli o rovinarli. È questo il caso, ad esempio, di vetri e finestre.

Date le ben note capacità di donare brillantezza del bicarbonato, spesso se ne ricavano delle paste abrasive e lucidanti da applicare sulle superfici. Beh, mai farlo sul vetro se non vogliamo ritrovarci con evidenti graffi. Le parti granulose, infatti, strofinate continuamente lo graffieranno e lo renderanno opaco.

Bicarbonato sui metalli

Sebbene il bicarbonato compaia in ogni guida per le pulizie domestiche, non sempre viene identificato come nemico di alcuni metalli. Superfici o utensili in alluminio, ad esempio, non dovrebbero essere mai puliti con il bicarbonato. Questo, infatti, è un composto altamente alcalino che, per reazione chimica con l’alluminio, creerà all’istante una patina opaca sul prodotto.

Stesso ragionamento di reazione chimica può essere fatto per l’argento che rimarrà irrimediabilmente macchiato e opaco se pulito con il bicarbonato.

Usi ulteriori

Infine invitiamo a fare attenzione all’utilizzo del bicarbonato nella cura del corpo oltre che alle pulizie. Molti, infatti, utilizzano il bicarbonato per spazzolare i denti pensando di sbiancarli, ma l’unico risultato ottenuto sarà uno smalto dentale completamente graffiato.

