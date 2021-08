Non sono molte le differenze tra ratti e topi e per questo motivo molti tendono a confonderli.

In verità, essi appartengono alla stessa famiglia di roditori (Muridi) e si differenziano principalmente per dimensione ed abitudini.

I ratti, infatti, sono decisamente più lunghi dei topi e tendono a produrre anche escrementi più grossi.

Inoltre, pur essendo entrambi onnivori, i ratti prediligono la frutta, mentre i topi preferiscono i cereali.

Le loro abitudini differiscono anche per i luoghi nei quali nidificano. I topi, infatti, fanno il nido all’interno di buchi e tubature; mentre i ratti in genere amano nidificare in luoghi più alti.

Tuttavia, pur sapendo ciò, molti trascurano queste zone della casa dove potrebbero intrufolarsi ratti e topi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Malattie pericolose e rischi per la casa

Ratti e topi sono portatori di parassiti e patogeni davvero molto pericolosi sia per la nostra salute che per quella degli animali domestici.

Queste malattie si trasmettono solitamente attraverso gli escrementi e le urine che i roditori potrebbero lasciare su superfici ed alimenti.

Le malattie più frequenti sono la salmonella, la peste, la leptospirosi e il colera.

Oltre ai danni alla salute, ratti e topi potrebbero causare gravi danni a cavi elettrici, impianti, arredamenti della casa e vestiti.

Nonostante ciò ancora molti trascurano queste zone della casa dove potrebbero intrufolarsi ratti e topi

Questi roditori sono quindi attratti principalmente dal cibo presente in casa. Quindi per tentare di raggiungerlo cercano qualsiasi spiraglio dove sia possibile infilarsi e, possibilmente, nascondersi.

Per questo motivo, possono intrufolarsi facilmente in ventole e prese d’aria, o nei buchi delle pareti o del tetto, proprio come le blatte. Oppure, attraversando porte e finestre aperte, potrebbero arrivare nel garage, nella legnaia, nel vano spazzatura o nella caldaia.

Tuttavia, pochi sanno che ratti e topi potrebbero facilmente risalire le tubature e sbucare addirittura dal water. Sembrerà impossibile, ma potrebbero riuscirci grazie alla loro flessibilità e capacità di trattenere il respiro sott’acqua per diversi minuti. È comunque un’eventualità abbastanza rara, ma non è da escludere.

Come allontanarli

Fra i rimedi più utilizzati per allontanare, o eliminare ratti e topi, vi sono in commercio diverse trappole e veleni.

Tuttavia, ci sono rimedi naturali che potrebbero scongiurare e prevenire l’intrusione di questi roditori.

Innanzitutto, dovremmo tenere la casa sempre ben pulita, poiché essi prediligono ambienti sporchi.

Inoltre, nei punti di maggiore interesse come quelli citati prima, possiamo piazzare dei batuffoli di ovatta intrisi di oli essenziali. I più efficaci contro i roditori sono quello alla menta piperita, all’eucalipto o alla canfora. Alcuni cospargono anche in giro per casa il bicarbonato o delle foglie di alloro essiccate.

Per gli amanti del fai da te, è possibile realizzare una trappola davvero ingegnosa, utilizzando solo una bottiglia. Grazie a questo stratagemma eviteremo di spendere soldi e di uccidere l’animale.