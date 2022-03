Occuparsi delle pulizie di casa non è così semplice come molti potrebbero pensare. Tra una faccenda e l’altra potrebbe diventare un vero e proprio lavoro che fa spendere tempo ed energie. Ma se c’è una parte che vorremmo fosse sempre splendente e libera dagli aloni questa è il pavimento.

Non importa di che materiale sia, perché ogni tipologia richiede la giusta e regolare manutenzione per non andare incontro a sporco e polvere. Pensiamo, poi, a quante volte lo avremo imbrattato con macchie di olio, grasso o altro mentre cucinavamo o magari verniciavamo casa.

Molti di noi, perciò, si chiederanno come pulire il pavimento e far brillare le piastrelle efficacemente e senza fare salti mortali. Ebbene, dovremmo sapere che una soluzione esiste ed è più semplice di quel che crediamo. E la notizia fantastica è che tutto ciò che ci servirà lo avremo probabilmente già in casa.

La soluzione vincente

Molti di noi saranno sicuramente a conoscenza di diversi metodi naturali per dare una bella lucidata alla superficie che calpestiamo ogni giorno. Si potrebbe utilizzare una soluzione di acqua e aceto, magari arricchita da qualche goccia di olio essenziale per profumare l’ambiente.

Allo stesso modo, potremmo sfruttare la combinazione di acqua e sapone di Marsiglia, sempre utile ed efficace in queste situazioni. Un rimedio più curioso ma che parrebbe funzionare è quello di spargere un pugno di sabbia della lettiera nei punti macchiati di unto.

Oggi, però, proporremo una soluzione ancora più rapida e indolore. Allo scopo ci servirà solamente un panno in microfibra, la scopa lavapavimenti e un goccio di ammorbidente: vediamo come fare.

Come pulire il pavimento e far brillare le piastrelle con questo trucchetto economico che profuma dolcemente anche la casa

Per prima cosa ci sbarazziamo della polvere rimasta sul pavimento. Poi prepariamo una miscela nel secchio con acqua, ammorbidente e il solito detersivo. A questo punto vi immergiamo il panno in microfibra, lo strizziamo e lo attacchiamo alla scopa. Non ci resta che passarlo per bene su tutta la superficie da pulire.

La ruvidità del nostro straccio dovrebbe contribuire a rimuovere ogni traccia di sporcizia per terra. L’ammorbidente servirà invece a spargere un gradevole aroma per casa. Fatto questo, potrebbe servirci conoscere qualche pillola per asciugare in fretta il pavimento bagnato.

Un primo aiuto potrebbe arrivarci dall’alcol denaturato, che è anche una valida alternativa al metodo proposto. Asciuga velocemente, ma non si consiglia per far splendere parquet o cotto. Sfruttiamo poi la bella stagione per arieggiare bene tutta la stanza e permettere un’asciugatura più rapida. Infine, un furbo trucchetto è quello di accendere per poco i termosifoni. I tubi riscaldanti posti al di sotto del pavimento dovrebbero velocizzare il processo.