Chi ha in casa del pane raffermo ha un’occasione d’oro per riutilizzarlo in questa deliziosa ricetta economica con latte e uova

Per ogni alimento che pensiamo di buttare via esiste una ricetta con cui possiamo riutilizzarlo. È il caso di tantissimi cibi che presumiamo siano scarti quando in realtà possono tornarci ancora estremamente utili in cucina.

Pensiamo solamente al nostro pane, che bene o male abbiamo sempre in casa, fresco o confezionato che sia. Il primo, in particolare, se non conservato nella giusta maniera, potrebbe cambiare la propria consistenza e diventare raffermo. Al tatto l’effetto è proprio quello contrario al pane ancora fresco: la crosta è morbida, mentre la mollica si indurisce.

Scommettiamo che la prima idea che ci viene in mente qualora ci capitasse questa situazione sarebbe quella di disfarci del nostro pezzo di pane. Evitiamo di commettere questo errore, perché chi ha in casa del pane raffermo potrebbe realizzare dei deliziosi bocconcini all’uovo pronti in pochi minuti.

Saranno il secondo piatto, ma anche lo sfizioso spuntino da gustare quando sale l’appetito, che metterà d’accordo proprio tutti. Per prepararli dovrebbero bastarci gli ingredienti che teniamo di solito in dispensa, fra cui latte e uova.

Ecco, nello specifico, tutto il necessario per 4 persone:

400 g di pane raffermo;

200 g di stracchino;

100 g di formaggio spalmabile;

50 g di Parmigiano grattugiato;

6 uova;

olio EVO;

sale e pepe a piacere;

latte q.b.

Per iniziare rompiamo le uova in una bacinella e aggiungiamo un pizzico di sale e il Parmigiano che abbiamo grattugiato. Aiutandoci con una forchetta mescoliamo per bene gli ingredienti, quindi insaporiamo con un goccio di olio di oliva e versiamo lo stracchino. Diamo un’altra mescolata, poi aggiungiamo anche il formaggio spalmabile che abbiamo scelto e lo incorporiamo al resto del composto.

Arrivati a questo punto dovremo pensare a preparare il pane. Dopo averlo tagliato a fette, lo sistemiamo su una pirofila rivestita di uno strato di carta da forno e lo bagniamo con un goccio di latte. Aggiungiamo anche un filo di olio EVO, quindi distribuiamo sopra il composto a base di uova realizzato in precedenza.

Per completare il tutto, preriscaldiamo il forno e cuociamo le fette a 180 gradi per 20 minuti. Finito il tempo, sforniamo il nostro delizioso pane all’uovo e lo serviamo in tavola ancora caldo.

