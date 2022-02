Si chiamerà pure “l’Americano” ma le origini sono italianissime. In effetti anche l’happy hour è un anglicismo ma in Italia già negli anni del boom economico si praticava il rito dell’aperitivo. Fra i classici senza tempo troviamo il Bianchino, progenitore dello Spritz. L’Americano o almeno la sua formula originaria esisteva già nel Ventesimo Secolo. In molti lo chiamavano Milano-Torino perché prodotto con il bitter meneghino e vermut torinese. Con lo sbarco degli statunitensi in Italia si assiste ad una modifica sostanziale della ricetta. Gli Americani solitamente diluiscono i propri cocktail con soda e ghiaccio e così fecero anche con il Milano-Torino. Ecco spiegato le ragioni del nome “l’Americano”.

Impariamo a preparare in 5 mosse l’Americano, il cocktail immancabile negli aperitivi perfetto da abbinare con ogni stuzzichino

Questo cocktail è veramente versatile e si abbina con qualsiasi tipo di tartina anche quelle con il salmone. Da non sottovalutare l’abbinamento con i salumi affumicati come lo speck. È perfetto se sorseggiato mentre gustiamo cibi piccanti oppure per una grigliata con gli amici. Fra gli ingredienti dell’Americano troviamo il vermut, un vino liquoroso aromatizzato con erbe e fiori macerati in alcol e zucchero. Il bitter, invece, è il classico aperitivo rosso con differenti gradi alcolici. In realtà in origine era molto alcolico mentre ora sono più diffuse le versioni analcoliche.

Ingredienti:

45 ml di bitter:

45 ml di vermut;

soda;

ghiaccio:

una fettina di arancia.

Preparazione:

Prendiamo un bicchiere Tumbler. Si tratta di un bicchiere a base larga e la versione bassa viene usata per servire bibite o cocktail con ghiaccio. Anche in questo caso mettiamo alcuni cubetti di ghiaccio nel bicchiere. In seguito versiamo il bitter. In ordine aggiungeremo il vermut e la soda e l’irrinunciabile fettina di arancia.

Come guarnizione potremmo tagliare a spirale la buccia di un limone e poggiarla fra i due bordi del bicchiere.

Una brillante alternativa per i liquori on the rock, ossia da servire con ghiaccio, è il cubetto già dotato di scorza. Basterà prendere lo stampo del ghiaccio ed inserire dei frammenti di buccia di limone ben lavate negli alveoli. Congeliamo ed all’occorrenza, troveremo i nostri cubetti per cocktail già pronti all’uso.

Per delle ricette da abbinare al cocktail suggeriamo diversi finger food e stuzzichini. Impariamo a preparare in 5 mosse l’Americano e sorseggiamolo magari in una serata con amici, il nostro compagno o parenti.

