Il latte è una delle bevande più consumate a colazione in tutto il mondo. Ma bisogna dire che pochi ne conoscono veramente pregi e difetti delle varie proposte in vendita. Proprio per questo molti non lo sanno e prendono al supermercato il latte più scarso ma fra tutte le proposte questo è il latte migliore e più conveniente.

La bevanda della colazione

Nel mondo intero il consumo del latte è molto alto e soprattutto al mattino per la colazione. In America poi si consuma anche durante la giornata come bevanda. Il latte si sposa bene col caffè e dà vita al cappuccino, al latte macchiato o al caffelatte. La colazione dei bambini è in maggioranza fatta con latte e biscotti, un incontro a cui pochi sono disposti a rinunciare.

Ma il latte non è tutto uguale e a volte si acquista senza una vera conoscenza del prodotto. Ecco allora come orientarsi bene nella scelta.

In genere esistono 3 tipi di latte: quello crudo, il pastorizzato e quello a lunga conservazione. Ciò che li differenzia è il processo a cui sono sottoposti prima di finire in bottiglia.

C’è il latte crudo che è quello appena munto dalla mucca e con cui si fanno alcuni formaggi come il Camembert. Questo mantiene tutti gli elementi nutritivi. È però un latte poco sicuro per la salute.

Il latte pastorizzato viene trattato per più di 15 secondi alla temperatura di 72 gradi. Mantiene tutte le sostanze nutritive del latte crudo e si può bere con tranquillità.

Abbiamo infine il latte UHT a lunga conservazione che viene trattato a 140 gradi per più di 4 secondi. È un trattamento che uccide completamente tutta la carica batterica ma anche proteine e zuccheri. Riduce la cremosità del latte donando a volte un gusto differente da quello fresco.

Da questo confronto risulta che il latte migliore da acquistare per grandi e piccini è sicuramente il latte pastorizzato. Entro la data di scadenza è sicuro, ha un ottimo sapore e le sostanze nutritive sono tutte lì, come appena munto.

