Oltre alla tisana e al tè si potrebbe anche aggiungere il caffè fra le bevande da dolcificare col miele se il miele fosse abbastanza neutro nel gusto. Vediamo intanto se conviene di più dolcificare una tisana o un tè con dello zucchero oppure del miele.

Tradizioni antiche

Nell’antichità i gusti erano più morigerati rispetto a oggi e meno condizionati dalle essenze dolci. Se una persona vissuta duemila anni fa attraverso un canale spazio-tempo potesse giungere fino a noi, rimarrebbe francamente disgustata di tutti i piatti dolci che troverebbe.

Lo zucchero in passato era considerato una medicina costosa. Se ne trovava pochissimo, poiché proveniente dalle zone tropicali, costava un patrimonio ed era un’eccentricità per ricchi. Oggi zucchero e miele sono ampiamente utilizzati nella cucina per la gioia soprattutto dei più piccoli.

Conviene di più dolcificare tisana, tè e latte con dello zucchero oppure del miele?

Esistono due tipi di zucchero, quello di barbabietola dal colore bianco e l’altro da canna da zucchero brunastro. Quello bianco è soggetto a raffinazione e anche quello di canna può esserlo. Il processo di raffinazione dello zucchero ha conseguenze negative sulla salute.

Esiste lo zucchero di canna integrale non raffinato che contiene meno saccarosio e mantiene delle buone proprietà, non dannose all’organismo, consumato nella giusta quantità.

Il miele

Il miele è un prodotto delle api che ha delle proprietà salutari comprovate come l’azione antibatterica e antinfiammatoria. Abbinato al tè e alle tisane ne potenzia le caratteristiche benefiche e perciò più si addice per questo tipo di bevande. Anche nel latte va molto bene e c’è chi lo usa anche nel caffè.

Detto questo, conviene di più dolcificare tisana, tè e latte con dello zucchero oppure del miele? Nel duello fra il miele e lo zucchero certamente se per fini salutari, il miele si aggiudica la vittoria. Se solo per il gusto, qui vale il vecchio detto che sui gusti non si discute, a ognuno il suo.

Sui danni dello zucchero all’organismo si legga pure questo articolo.