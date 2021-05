Il riso basmati è una qualità di riso con un gusto e un profumo delicati. Usato in molte ricette, utilizzato principalmente per accompagnare i piatti speziati. Oggi proponiamo una ricetta che accontenterà tutta la famiglia con lo squisito riso basmati al forno con le vongole così saporito da leccarsi i baffi. Il gusto leggero del riso, unito al sapore del mare derivante dalle vongole, renderà questo piatto unico e dal gusto prelibato.

Una ricetta che accontenterà tutta la famiglia con lo squisito riso basmati al forno con le vongole così saporito da leccarsi i baffi

Ecco gli ingredienti per quattro persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

350 gr di riso basmati;

450 gr di vongole veraci;

2 carote; 1 cipolla;

2 rametti di sedano;

2 spicchi di aglio;

200 gr di passata di pomodoro;

30 gr di burro;

700 gr di brodo vegetale;

un cucchiaio di olio extravergine e prezzemolo,

sale e pepe a piacere.

Preparazione

Pulire la cipolla e tagliarla a metà. Poi, pulire la carota e il sedano, e tritare il tutto compreso la metà della cipolla. Far rosolare in padella per cinque minuti con l’olio. Unire la passata di pomodoro e cuocere per 40 minuti. Aggiungere sale e pepe a piacere.

Lavare le vongole, si consiglia di farle spurgare per almeno due ore in acqua fredda e sale. Poi, sciacquarle con abbondante acqua.

Affettare la seconda metà di cipolla rimasta e rosolare con il burro in una casseruola adatta per il forno. Unire il riso e farlo insaporire per qualche minuto a fuoco alto.

Nel frattempo, scaldare il brodo e unirlo al riso. Mettere in forno per 18 minuti a 180 gradi.

Cuocere le vongole con prezzemolo e aglio, filtrare il liquido ottenuto e sgusciare le vongole.

Infine, distribuire il riso nei piatti, condirlo con il sugo delle vongole, il ragù vegetale e i molluschi. Il riso è pronto per essere servito.

Un’altra ricetta che consigliamo di provare sono i gustosissimi spaghetti aglio e olio con pomodorini e fagiolini, un piatto sfiziosissimo anche per i palati più sofisticati