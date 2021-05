È importante che ci prendiamo cura dei nostri elettrodomestici. Essi sono degli strumenti fondamentali per la nostra casa, e ci rendono la vita molto più facile. Tuttavia sono soggetti ad usura, e se non stiamo attenti potrebbero rompersi. In quel caso potremmo dover spendere un sacco di soldi per ripararli, o ancora peggio sostituirli.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare consigli in questo senso. In un precedente articolo ad esempio abbiamo indicato come evitare l’usura della lavastoviglie in poche di semplici mosse. Anche oggi andiamo a vedere come comportarci con la lavastoviglie, e lo facciamo cercando di evitare che questa puzzi. Evitiamo i cattivi odori in lavastoviglie grazie a questi fenomenali accorgimenti che pochi conoscono.

L’accurata pulizia

Innanzitutto mettiamo in chiaro le cause della puzza che sentiamo. Il motivo principale è costituito da avanzi di cibo che non vengono correttamente scaricati. Questo, assieme all’acqua che a volte ristagna, può portare l’arrivo di batteri e quindi di odori cattivi. Bisogna quindi mettere in pratica un piano di pulizia molto preciso della lavastoviglie per evitare che tutto ciò succeda. Vediamo quindi gli step fondamentali.

Ecco cosa fare

Dobbiamo innanzitutto evitare di mettere in lavastoviglie i piatti con residui di cibo troppo grandi. Basta quindi una sciacquata più accurata nel lavandino, e questo problema è risolto. Poi dobbiamo ovviamente scegliere i detersivi adatti, e qui consigliamo di non badare troppo a spese ma acquistarne di marche di qualità.

E poi arriviamo alla pulizia vera e propria della lavastoviglie. Bisogna pulire una volta ogni tre settimane il cestello dei piatti. Una volta al mese è poi bene pulire anche il filtro dal calcare in eccesso. Per compiere questa azione esistono prodotti disincrostanti ben precisi che invitiamo ad utilizzare.

Infine almeno una volta al mese puliamo anche bene lo sportello, e qui vanno bene anche ingredienti che abbiamo in casa. Bicarbonato di sodio, aceto, limone, tutti questi con un po’ di acqua calda riusciranno a pulire molto bene.

Evitiamo i cattivi odori in lavastoviglie grazie a questi fenomenali accorgimenti che pochi conoscono. Facciamo semplicemente attenzione a tutti gli aspetti e il nostro caro elettrodomestico rilascerà molta meno puzza.