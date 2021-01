Tutti noi conosciamo l’aceto. Si tratta di un liquido principalmente usato in cucina, per condire e insaporire i piatti. L’aceto però è anche largamente conosciuto per le sue proprietà disinfettanti e sgrassanti, e per questo è molto usato nelle pulizie di casa. Tuttavia le sue qualità non finiscono qua e possiamo usarlo in moltissime altre occasioni. Scopriamo quindi gli usi sconosciuti più utili e sorprendenti dell’aceto.

Pulizia

L’aceto da solo o in unione con acqua o con il bicarbonato è efficace per pulire i pavimenti, il bagno, i sanitari e gli scarichi. Tuttavia può essere utile anche in altre occasioni poco conosciute.

Uniamo in parti uguali acqua e aceto per pulire il frigorifero. Poi lasciamovi un contenitore con dell’aceto per eliminare i cattivi odori.

Per pulire a fondo tutte le macchie accumulate sulle pareti del microonde, facciamo cuocere per qualche minuto due parti di acqua e una di aceto. Questo trucco ammorbidirà lo sporco rendendo molto più semplice la sua rimozione.

Con l’aceto possiamo anche pulire la caffettiera. Versiamo normalmente l’acqua aggiungendo anche dell’aceto, facciamo bollire e poi risciacquiamo.

Con aceto e olio di semi di lino possiamo pulire il cuoio. Strofiniamo con forza e terminiamo rimuovendo l’eccesso con un panno morbido.

L’aceto infine è anche un validissimo aiutante contro la ruggine. Immergiamo gli oggetti arrugginiti in un recipiente pieno di aceto e lasciamo agire per qualche giorno. Poi tiriamoli fuori, sciacquiamoli sfregando bene per asportare la ruggine, quindi asciughiamo con molta cura.

Altri usi

Gli usi sconosciuti più utili e sorprendenti dell’aceto non sono però finiti qui.

Possiamo infatti usare l’aceto per tenere alla larga le formiche. Imbeviamo del cotone in questo liquido e strofiniamolo dove solitamente vediamo le formiche. Ripetiamo questa operazione dopo qualche giorno.

L’aceto può anche essere un aiutante contro il dolore dovuto alle scottature. Basta applicarne un po’ e strofinare con delicatezza.

Uniamo due parti di aceto con una di acqua tiepida e sciacquiamo i capelli per 10 minuti prima di lavarli normalmente. Questi impacchi aiuteranno a combattere la forfora e doneranno volume e lucentezza alla nostra chioma.

Anche in giardino l’aceto è utile. Si tratta infatti di un ottimo sostituto del diserbante per eliminare le piante infestanti.

Infine l’aceto, come spiegato in questo articolo, è un ottimo ammorbidente.