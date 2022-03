Molti non ci crederanno ma secondo l’oroscopo e grazie a Saturno l’Ariete e altri segni saranno fortunatissimi

Il pianeta gassoso in astrologia ha un significato ben preciso. Infatti, Saturno e i suoi anelli simboleggiano il tempo e la nostra stessa esistenza terrena.

Saturno è un pianeta abbastanza giusto, che riesce a rendere a tutti ciò che hanno seminato nel passato. Si diceva, poi, che il tempo era un buon consigliere, ma anche che è galantuomo. Certo, esso non regala nulla a nessuno e anzi ha il brutto vizio di peggiorare spesso le cose. Pensiamo all’invecchiamento, alla distanza e ai sacrifici.

Tuttavia, il tempo è anche il mezzo con cui i fiori e le piante crescono come le piante del nostro orto.

Per quanto riguarda il futuro prossimo, ossia il mese di marzo, Saturno giocherà un ruolo fondamentale nella fortuna di alcuni segni. In particolare, molti non ci crederanno ma, secondo l’oroscopo e grazie al pianeta gassoso, l’Ariete e questi altri segni conosceranno qualche settimana di prosperità.

Ariete e Toro

Per l’Ariete il periodo è positivo. Già da fine dicembre le persone nate sotto questo segno stanno seguendo dei progetti molto importanti che stanno cominciando a dare i primi frutti. Inoltre, il 2 marzo è appena arrivata la Luna nuova, che porta una rinnovata vitalità nell’aspetto psicologico dell’Ariete.

Quindi, l’unione tra l’impegno professionale e la fiducia in sé stessi darà all’Ariete un periodo d’oro. Abbiamo proprio usato il verbo dare e non regalare, perché sono gli sforzi e l’impegno a rendere positivo questo periodo. Il tempo, quindi, è galantuomo e Saturno lo sa per bene. L’unica difficoltà sarà quella di convincere i colleghi più intransigenti a capire il proprio valore.

Per quanto riguarda il Toro, i pianeti si stanno muovendo in una zona molto positiva per i nati sotto questo segno. Infatti, il Toro ha recentemente puntato tutte le sue attenzioni e tutti i suoi sforzi nel migliorare le relazioni umane. A differenza dell’Ariete, che vivrà un periodo professionale davvero florido, per il Toro la fortuna riguarderà le amicizie e l’amore. Esistono anche dei progetti umani, come quello di risentire un amico vero con cui non si parlava da tempo o riallacciare rapporti con membri della famiglia.

I nati sotto il segno della Vergine, invece, noteranno che il tempo darà loro la possibilità di viaggiare o di seguire i propri interessi. La routine è spesso spietata e, tra doveri famigliari o impegni professionali, c’è davvero poco tempo per sé stessi. Invece, nel periodo di marzo e più in generale in primavera, la Vergine riuscirà a ritagliarsi del tempo di qualità per poter crescere come persona facendo ciò che più le piace.

